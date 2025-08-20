Erneute Gewitter gemeldet – ab heute soll es in Karlsruhe abkühlen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt Gewitter und Starkregen in Teilen Baden-Württembergs an. Ab Mittwochmittag sind Regenfälle mit bis zu 40 Liter pro Quadratmeter angekündigt. Besonders betroffen seien die Gebiete am südlichen Oberrhein, im Schwarzwald und in Oberschwaben.
Donnerstag regnet es weiter
Auch in der Nacht zum Donnerstag bis Donnerstagnachmittag rechnet der DWD in diesen Gebieten mit kräftigem, teils gewittrigem Regen. Dabei bestehe gebietsweise ein hohes Risiko für Unwetter mit heftigem Starkregen.
Sonne kehrt am Freitag zurück
Am Freitag zeigt sich wieder die Sonne. Zwar können sich vereinzelt Quellwolken bilden, insgesamt überwiege dennoch der Sonnenschein. Die Temperaturen bleiben sommerlich mild, mit Höchstwerten von bis zu 24 Grad.
Jetzt so in der Nachbetrachtung: War in Karlsruhe Gewitter?
Nö, in KA war nichts und wird auch nichts kommen. Aber nach den Radarbildern zu urteilen muss es in den angekündigten Bereichen zu mindestens kräftig geregnet haben .
Mal abwarten, meine Wetter-App sagt was anderes. Ausserdem liegt KA weder am südlichen Oberrhein noch im Schwarzwald oder gar Oberschwaben.
