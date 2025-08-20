Logo ka-news.de
Wetter in Karlsruhe: Erneute Gewitter gemeldet ab Mittwoch

Wetter

Erneute Gewitter gemeldet – ab heute soll es in Karlsruhe abkühlen

Für Mittwoch, 20. August, werden in Karlsruhe Gewitter erwartet. Dadurch fallen die Temperaturen gegen Ende der Woche auf angenehme 22 bis 23 Grad. In der Nacht kühlt es sogar auf bis zu 9 Grad ab.
Von Franziska Gebhard
|
    • |
    • |
    • |
    (Archivbild)
    (Archivbild) Foto: Markus Lenhardt/dpa

    Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt Gewitter und Starkregen in Teilen Baden-Württembergs an. Ab Mittwochmittag sind Regenfälle mit bis zu 40 Liter pro Quadratmeter angekündigt. Besonders betroffen seien die Gebiete am südlichen Oberrhein, im Schwarzwald und in Oberschwaben.

    Donnerstag regnet es weiter

    Auch in der Nacht zum Donnerstag bis Donnerstagnachmittag rechnet der DWD in diesen Gebieten mit kräftigem, teils gewittrigem Regen. Dabei bestehe gebietsweise ein hohes Risiko für Unwetter mit heftigem Starkregen.

    Sonne kehrt am Freitag zurück

    Am Freitag zeigt sich wieder die Sonne. Zwar können sich vereinzelt Quellwolken bilden, insgesamt überwiege dennoch der Sonnenschein. Die Temperaturen bleiben sommerlich mild, mit Höchstwerten von bis zu 24 Grad.

    Frank Gerlinger

    Jetzt so in der Nachbetrachtung: War in Karlsruhe Gewitter?

    |
    andreas petersen

    Nö, in KA war nichts und wird auch nichts kommen. Aber nach den Radarbildern zu urteilen muss es in den angekündigten Bereichen zu mindestens kräftig geregnet haben .

    andreas petersen

    Mal abwarten, meine Wetter-App sagt was anderes. Ausserdem liegt KA weder am südlichen Oberrhein noch im Schwarzwald oder gar Oberschwaben.

