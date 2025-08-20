Erneute Gewitter gemeldet – ab heute soll es in Karlsruhe abkühlen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt Gewitter und Starkregen in Teilen Baden-Württembergs an. Ab Mittwochmittag sind Regenfälle mit bis zu 40 Liter pro Quadratmeter angekündigt. Besonders betroffen seien die Gebiete am südlichen Oberrhein, im Schwarzwald und in Oberschwaben.

Donnerstag regnet es weiter

Auch in der Nacht zum Donnerstag bis Donnerstagnachmittag rechnet der DWD in diesen Gebieten mit kräftigem, teils gewittrigem Regen. Dabei bestehe gebietsweise ein hohes Risiko für Unwetter mit heftigem Starkregen.

Sonne kehrt am Freitag zurück

Am Freitag zeigt sich wieder die Sonne. Zwar können sich vereinzelt Quellwolken bilden, insgesamt überwiege dennoch der Sonnenschein. Die Temperaturen bleiben sommerlich mild, mit Höchstwerten von bis zu 24 Grad.