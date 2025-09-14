Logo ka-news.de
Regenwetter am Sonntag in Karlsruhe – Aussicht auf Sonnenschein

Wetter in Karlsruhe

Verregneter Sonntag in Karlsruhe! Doch es gibt Lichtblicke

Karlsruhe startet mit Regenschauern in den Sonntag; auch für Montag kündigen sich Niederschläge an. Doch die Sonne hat sich noch nicht gänzlich verabschiedet.
Von Sarah-Christin Großmann
    • |
    • |
    • |
    Der Sonntag startet mit Regenschauern. (Symbolbild)
    Der Sonntag startet mit Regenschauern. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Der Sonntag begrüßt die Menschen in Karlsruhe mit Regen. Da folgt dem ersten Kaffee der Griff nach dem Lieblingsbuch und der Kuscheldecke. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt laut Wetterprognose bei 50 Prozent. Auch für den Wochenstart ist Regen angekündigt, mit einer Wahrscheinlichkeit von immerhin nur noch 40 Prozent am Montag. Ab Dienstag soll es dann lediglich bedeckt sein. Und jetzt können unsere Leser aufatmen: Für Mittwoch ist sogar wieder Sonne angekündigt.

    Zeit, es sich am Sonntag gemütlich zu machen

    Zeit, diesen Sonntag den Herbst einzuläuten und mit den Liebsten zu telefonieren. Gemütlich ist es natürlich auch, bei Kaffee und Kuchen zusammen im Warmen und Trockenen zu sitzen. Am späten Sonntagvormittag traut sich die Sonne sogar für eine Stunde, voraussichtlich ab 11:00 Uhr kurz hervor. Danach siegt jedoch die Wolkendecke.

    Ab Mitte der Woche wird es wieder freundlich

    Das Regenwetter sollte jedoch nicht lange anhalten. Ab Mittwoch wagt sich die Sonne hinter den Wolken hervor. Für Donnerstag bis Samstag soll es ganztägig sonnig sein. Da lassen sich die verregneten Stunden doch noch bewusster genießen.

