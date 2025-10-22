Logo ka-news.de
Wetter: Von nass zu nasskalt: Herbst zeigt sich von ruppiger Seite

Von nass zu nasskalt: Herbst zeigt sich von ruppiger Seite

Nach milden Tagen kündigt der Deutsche Wetterdienst einen Temperatursturz an. Am Freitag werden nur noch 8 bis 13 Grad erwartet – und das Wetter bleibt wechselhaft.
    Orkanartige Böen mit bis zu 95 Kilometern pro Stunde sind teils möglich.
    Trocken wird es nicht, sagt ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zum Wetter der kommenden Tage. Viel Regen zieht den Meteorologen zufolge über Baden-Württemberg. Am Nachmittag wird es im Norden etwas trockener, da der Regen nach Süden abzieht.

    Die Temperaturen bleiben den Angaben zufolge mild bei 13 bis 19 Grad. In der Nacht zum Donnerstag frischt der Wind vor allem im Schwarzwald und auf der Alb deutlich auf.

    Es wird stürmisch

    Sehr stürmisch wird laut DWD der Donnerstag. Im Schwarzwald sind orkanartige Böen mit bis zu 95 Kilometern pro Stunde möglich, in den Niederungen werden bis zu 70 Kilometer pro Stunde erreicht.

    Nach milden Tagen folgt am Freitag ein Temperatursturz. Die Höchstwerte liegen dann nur noch zwischen 8 und 13 Grad. Auch am Wochenende bleibt unbeständig.

