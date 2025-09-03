Logo ka-news.de
Wetter: Starkregen in Baden-Württemberg erwartet

Starkregen in Baden-Württemberg erwartet

Die Experten des Deutschen Wetterdienstes rechnen am Donnerstag mit lokal heftigen Niederschlägen. Wo soll es besonders stark regnen?
Von dpa
    Wetterexperten erwarten Gewitter und unwetterartiger Starkregen - vor allem im Osten Baden-Württembergs. (Symbolbild)
    Wetterexperten erwarten Gewitter und unwetterartiger Starkregen - vor allem im Osten Baden-Württembergs. (Symbolbild) Foto: Alexander Wolf/onw-images/dpa

    Menschen in Baden-Württemberg müssen sich von Donnerstagnachmittag an auf Starkregen und Gewitter einstellen. Lokales Unwetterpotenzial erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor allem im Osten, regnen wird es demnach aber im ganzen Bundesland. Bis zu 60 Liter pro Quadratmeter könnte es dann in drei bis sechs Stunden regnen, in Gewitternähe seien auch 40 Liter pro Quadratmeter in nur einer Stunde möglich.

    Der starke Regen soll dabei schauerartig fallen, kleinräumig laut DWD auch mit Gewittern und unwetterartig. Stürmisch wird es dabei auch: Die Experten rechnen bei Gewittern mit stürmischen Böen oder gar schweren Sturmböen von bis zu 90 Kilometern pro Stunde.

    Bis in die erste Nachthälfte zum Freitag hinein sollen Unwetter möglich sein. Eine Unwetterwarnung sei diese Information aber noch nicht, betonte der DWD auf Nachfrage. Eine Unwetterwarnung sei morgen aber möglich.

