Wartungsarbeiten: Engelbergtunnel auf A81 zeitweise gesperrt

Wartungsarbeiten

Engelbergtunnel auf A81 zeitweise gesperrt

Einschränkungen für Pendler und Reisende: Der Tunnel auf der A81 im Kreis Böblingen wird ab Samstagnacht für einige Stunden gesperrt. Wie wird der Verkehr umgeleitet?
    Als Grund für die Sperrung werden turnusmäßige Wartungsarbeiten genannt. (Symbolbild) Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

    Der Engelbergtunnel auf der Autobahn 81 bei Leonberg (Kreis Böblingen) wird heute Abend in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Grund für die Sperrung von Samstag (23.00 Uhr) bis Sonntag (10.00 Uhr) seien turnusmäßige Wartungsarbeiten an der Verkehrstechnik, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Einzelne Fahrstreifen seien schon von 21.30 Uhr an betroffen.

    Der Verkehr von Karlsruhe in Richtung Heilbronn wird ab der Anschlussstelle Leonberg-West umgeleitet. Von München in Richtung Heilbronn erfolgen Umleitungen über die Abfahrten Leonberg-Ost und Leonberg-West. Es gebe auch eine Umleitung ab der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach zur Anschlussstelle Leonberg-West. Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, die an der Anschlussstelle Leonberg-Ost auf die Autobahn fahren möchten, sollen die Umleitung zur Anschlussstelle Leonberg-West nehmen.

