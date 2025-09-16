Engelbergtunnel auf A81 am Wochenende zeitweise gesperrt

Der Engelbergtunnel auf der Autobahn 81 bei Leonberg (Kreis Böblingen) wird am Wochenende zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Grund für die Sperrung von Samstagnacht bis Sonntagvormittag seien turnusmäßige Wartungsarbeiten an der Verkehrstechnik, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Die Sperrung erfolge von Samstag, 23.00 Uhr, bis Sonntag, 10.00 Uhr. Einzelne Fahrstreifen seien schon ab 21.30 Uhr betroffen.

Der Verkehr von Karlsruhe in Richtung Heilbronn wird ab der Anschlussstelle Leonberg-West umgeleitet. Von München in Richtung Heilbronn erfolgen Umleitungen über die Abfahrten Leonberg-Ost und Leonberg-West. Es gebe auch eine Umleitung ab der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach zur Anschlussstelle Leonberg-West. Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, die an der Anschlussstelle Leonberg-Ost auf die Autobahn fahren möchten, sollen die Umleitung zur Anschlussstelle Leonberg-West nehmen.