Wangen im Allgäu: Autofahrerin mit 3,5 Promille unterwegs

Wangen im Allgäu

Autofahrerin mit 3,5 Promille unterwegs

Eine Autofahrerin fällt durch ihre Fahrweise auf. Die Polizei greift die Frau auf und lässt sie pusten.
Von dpa
    Eine Autofahrerin ist mit 3,5 Promille erwischt worden. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

    Eine Autofahrerin ist in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) mit 3,5 Promille aus dem Verkehr gezogen worden. Die 55-Jährige sei mit auffälliger Fahrweise durch das Stadtgebiet gefahren, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Nach dem Atemalkoholtest musste die Frau in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde nach dem Vorfall am Mittwoch einbehalten.

