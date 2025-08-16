Wiederholt ohne Fahrerlaubnis gefahren: Auto beschlagnahmt

Weil er bereits mehrfach ohne Fahrerlaubnis gefahren ist, ist der Sportwagen eines Mannes beschlagnahmt worden. Der 27 Jahre alte Fahrer müsse damit rechnen, dass er sein Fahrzeug nicht wieder zurückbekomme, sagte ein Polizeisprecher. Es bestehe demnach die Möglichkeit, dass der Wagen nach Abschluss des Verfahrens versteigert werde.

Der Mann fiel den Beamten auf, als er am Freitag in einem Tunnel in Reutlingen mehrfach absichtlich stark beschleunigte. Als sie feststellten, dass der Mann schon öfter ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen war, ließen sie den Wagen abschleppen.