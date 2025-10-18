Trübes Wochenende im Südwesten – Feldberg erwartet Sturmböen

Nebel naht im Südwesten - zwar startet das Wochenende nach nebliger Nacht freundlich, aber in Talsenken kann sich die grau-weiße Schicht auch mal ganztägig zäh halten. Die Höchsttemperaturen liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zwischen 9 Grad in den kühleren Regionen und bis zu 16 Grad am südlichen Oberrhein. Der Wind weht schwach bis mäßig, auf dem Feldberg sind zeitweise starke Böen möglich.

Der Sonntag beginnt etwas trübselig: Nebel- oder Hochnebelfelder breiten sich vor allem zwischen Alb und Bodensee aus. Im Laufe des Tages ziehen dichtere Wolken auf, die Sonne zeigt sich nur noch zeitweise. Je nach Sonneneinstrahlung liegen die Höchstwerte zwischen 10 und 20 Grad. Der Wind weht schwach, kann aber in Böen auffrischen. Auf dem Feldberg sind zunehmend starke bis stürmische Böen aus Südwest zu erwarten.

In der Nacht zum Montag verdichten sich die Wolken von Westen her - und dann wirds auch noch nass: Am Morgen setzt Regen ein. Zuvor kann sich rund um Donau und Bodensee noch einmal Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 3 Grad, auf dem Feldberg sind Sturmböen möglich.