Von Mitarbeitern übersehen? Gäste in Imbiss eingeschlossen

Weil vermutlich Mitarbeiter zwei Gäste in einem Schnellimbiss übersehen haben, sind die beiden in der Nacht in dem Restaurant in der Mannheimer Innenstadt eingeschlossen worden. Ein 46-Jähriger hatte kurz nach Mitternacht die Polizei alarmiert, da er zum Verlassen des Restaurants die Tür nicht mehr öffnen konnten, wie die Polizei mitteilte. Über einen Nachbar konnten die Beamten einen Verantwortlichen erreichen. Dieser befreite den 46-Jährigen und dessen 27 Jahre alte Begleitung. Verletzt wurde niemand.

