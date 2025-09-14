Todesfälle auf dem Rad – Gutachter sollen Ursache klären

Zwei Fahrradfahrer sind im mittelfränkischen Landkreis Ansbach ums Leben gekommen. Am Vormittag entdeckten Passanten einen 57-Jährigen tot neben seinem Rennrad an einem Abhang an der Eselsbrücke in Rothenburg ob der Tauber, wie ein Polizeisprecher sagte. «Für den Mann kam jede Hilfe zu spät», berichtete der Sprecher weiter. Die Ursache ist noch unklar – möglich habe es ein medizinisches Problem oder einen Unfall gegeben. Zuvor hatte die «Fränkische Landeszeitung» berichtet.

Rund eine Viertelstunde später stürzte ein 77-Jähriger mit seinem Rad auf die Straße. Passanten bemerkten den Sturz und leisteten Erste Hilfe. Ein Notarzt stellte schließlich den Tod des Mannes fest. Ersten Ermittlungen zufolge ging dem Sturz mutmaßlich ein medizinisches Problem voraus. Der 77-Jährige trug Angaben des Sprechers zufolge keinen Fahrradhelm. In beiden Fällen sollen Gutachter die genaue Ursache klären.