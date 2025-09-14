Logo ka-news.de
Von Passanten gefunden: Todesfälle auf dem Rad – Gutachter sollen Ursache klären

Von Passanten gefunden

Todesfälle auf dem Rad – Gutachter sollen Ursache klären

Innerhalb kurzer Zeit sterben im mittelfränkischen Landkreis Ansbach zwei Männer, die mit dem Fahrrad unterwegs waren. Waren es Unfälle oder medizinische Notfälle?
Von dpa
    Für beide Fahrradfahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)
    Für beide Fahrradfahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

    Zwei Fahrradfahrer sind im mittelfränkischen Landkreis Ansbach ums Leben gekommen. Am Vormittag entdeckten Passanten einen 57-Jährigen tot neben seinem Rennrad an einem Abhang an der Eselsbrücke in Rothenburg ob der Tauber, wie ein Polizeisprecher sagte. «Für den Mann kam jede Hilfe zu spät», berichtete der Sprecher weiter. Die Ursache ist noch unklar – möglich habe es ein medizinisches Problem oder einen Unfall gegeben. Zuvor hatte die «Fränkische Landeszeitung» berichtet.

    Rund eine Viertelstunde später stürzte ein 77-Jähriger mit seinem Rad auf die Straße. Passanten bemerkten den Sturz und leisteten Erste Hilfe. Ein Notarzt stellte schließlich den Tod des Mannes fest. Ersten Ermittlungen zufolge ging dem Sturz mutmaßlich ein medizinisches Problem voraus. Der 77-Jährige trug Angaben des Sprechers zufolge keinen Fahrradhelm. In beiden Fällen sollen Gutachter die genaue Ursache klären.

