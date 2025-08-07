Lkw-Tank reißt auf A6 – Autobahn bis zum Morgen gesperrt

Die A6 bei Kaiserslautern ist nach einem Verkehrsunfall noch bis Freitagmorgen gesperrt. Am Donnerstagabend stießen ein Lkw und ein Auto zusammen, große Mengen Treibstoff liefen aus, wie die Polizei mitteilte. Die Reinigungsarbeiten sollen laut die Nacht über andauern. Bei dem Unfall habe es keine Verletzten gegeben.

Ein Lkw und ein Pkw krachten demnach auf der A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken ineinander. Durch die Kollision riss der Tank des Lkw auf. Große Mengen Treibstoff liefen über alle drei Fahrspuren.