Vollsperrung Autobahn: Lkw-Tank reißt auf A6 – Autobahn bis zum Morgen gesperrt

Lkw-Tank reißt auf A6 – Autobahn bis zum Morgen gesperrt

Bei einem Autounfall auf der A6 bei Kaiserslautern laufen große Mengen Treibstoff auf die Straße. Es gibt keine Verletzten, die Straße musste jedoch mehrere Stunden voll gesperrt werden.
    Die A6 bei Kaiserslautern musste wegen eines Unfalls für mehrere Stunden voll gesperrt werden. (Archiv)
    Die A6 bei Kaiserslautern musste wegen eines Unfalls für mehrere Stunden voll gesperrt werden. (Archiv) Foto: Carsten Rehder/dpa

    Die A6 bei Kaiserslautern ist nach einem Verkehrsunfall noch bis Freitagmorgen gesperrt. Am Donnerstagabend stießen ein Lkw und ein Auto zusammen, große Mengen Treibstoff liefen aus, wie die Polizei mitteilte. Die Reinigungsarbeiten sollen laut die Nacht über andauern. Bei dem Unfall habe es keine Verletzten gegeben.

    Ein Lkw und ein Pkw krachten demnach auf der A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken ineinander. Durch die Kollision riss der Tank des Lkw auf. Große Mengen Treibstoff liefen über alle drei Fahrspuren.

