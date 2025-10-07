Ferrari bei Regen auf der Autobahn 5 verunglückt

Ein 37 Jahre alter Fahrer eines Ferraris ist auf der Autobahn 5 zwischen Achern und Appenweier zu schnell unterwegs gewesen und ins Schleudern geraten. Der Mann soll die Kontrolle über den Sportwagen bei regennasser Fahrbahn verloren haben, wie die Polizei mitteilte.

Er sei gegen die mittlere Betonschutzwand gekracht und prallte anschließend gegen die Leitplanke. Der Wagen kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Ein weiteres Auto wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt.

Der Ferrari-Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Sportwagen sei nicht mehr fahrbereit gewesen. Er wurde abgeschleppt. Der Schaden an ihm wurde alleine auf 80.000 Euro geschätzt. Insgesamt beläuft sich der gesamte Sachschaden auf rund 88.000 Euro