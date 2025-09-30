Stellwerksausfall legt Zugverkehr lahm: Ersatzbusse zwischen Bretten-Gölshausen und Eppingen im Einsatz!

Ersatzbus fährt zwischen Gölshausen und Eppingen
Laut der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) sei für die Fahrgäste ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden. Dieser verkehrt zwischen Gölshausen Bahnhof und Eppingen Bahnhof.
Laut der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) sei für die Fahrgäste ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden. Dieser verkehrt zwischen Gölshausen Bahnhof und Eppingen Bahnhof.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden