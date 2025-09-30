Bretten Stellwerksausfall legt Zugverkehr lahm: Ersatzbusse zwischen Bretten-Gölshausen und Eppingen im Einsatz!

Wegen eines Stellwerksausfalls fährt derzeit zwischen Bretten-Gölshausen und Eppingen kein Zug. Betroffen sind die AVG-Stadtbahnlinie S4 und DB-Verbindungen.