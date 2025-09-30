Logo ka-news.de
Zugausfall zwischen Bretten-Gölshausen und Eppingen

Bretten

Stellwerksausfall legt Zugverkehr lahm: Ersatzbusse zwischen Bretten-Gölshausen und Eppingen im Einsatz!

Wegen eines Stellwerksausfalls fährt derzeit zwischen Bretten-Gölshausen und Eppingen kein Zug. Betroffen sind die AVG-Stadtbahnlinie S4 und DB-Verbindungen.
Von Verena Müller-Witt
    (Archivbild)
    (Archivbild) Foto: dpa

    Ersatzbus fährt zwischen Gölshausen und Eppingen

    Laut der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) sei für die Fahrgäste ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden. Dieser verkehrt zwischen Gölshausen Bahnhof und Eppingen Bahnhof.

