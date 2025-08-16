Autofahrer aufgepasst: A8 bei Pforzheim Samstagnacht dicht

In der Nacht auf Sonntag wird die Autobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord komplett gesperrt. Geplant ist die Sperrung von Samstag, 22.00 Uhr, bis Sonntag, 6.00 Uhr, wie der Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW mitteilte.

Umleitungen eingerichtet

Wer in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs ist, soll den Umleitungen U26a und U28 ab der Anschlussstelle Pforzheim-Süd folgen. Sie führen über Wurmberg, Wiernsheim und Niefern-Öschelbronn auf die Bundesstraße 10 sowie über Ötisheim, Ölbronn-Dürrn und die B294 bis zur Anschlussstelle Pforzheim-Nord.

Der Verkehr Richtung Stuttgart wird den Angaben nach über die Stadt Pforzheim entlang der U7a und U9 bis zur Anschlussstelle Pforzheim-Süd geleitet. Dort geht es dann zurück auf die A8.

Navis ignorieren

Fahrerinnen und Fahrer sollen sich an die Beschilderung halten und Navigationssysteme ausschalten. «Dadurch sollen Belastungen für Anwohnerinnen und Anwohner so gering wie möglich gehalten und unnötige Rückstaus auf "Schleichwegen" verhindert werden», hieß es.

Anlass der Sperrung ist, dass TransnetBW Sicherheitsnetze unter dem Neubau der Stromleitung von Birkenfeld nach Ötisheim anbringen lässt.