Teilausfälle auf der AVG-Linie S42 in mehreren Nächten im September aufgrund von Baumaßnahmen der DB InfraGO

Erster betroffener Abschnitt: Sinsheim (Elsenz) Hbf nach Grombach ab 1. September

In den Nächten von Montag, 1. September, auf Dienstag, 2. September, sowie von Dienstag, 2. September, auf Mittwoch, 3. September, (jeweils von 23 Uhr bis 4.30 Uhr) kommt es auf der AVG-Linie S42 zu geänderten Abfahrtszeiten und Teilausfällen.

Betroffen ist in diesen Nächten der Streckenabschnitt von Sinsheim (Elsenz) Hauptbahnhof nach Grombach. Auf diesem Abschnitt wird für die entfallenden AVG-Stadtbahnverbindungen ein Ersatzverkehr eingerichtet.

Die Stadtbahnverbindung der Linie S42 verkehrt in den genannten Nächten von Neckarsulm (ab 22.23 Uhr statt sonst regulär 22.44 Uhr) über Bad Friedrichshall (ab 22.32 Uhr statt sonst regulär 22.53 Uhr) nach Grombach (an 22.52 Uhr statt sonst regulär 23.13 Uhr). Von Grombach nach Sinsheim verkehrt der Ersatzverkehr.

Die Stadtbahnverbindung der Linie S42 verkehrt in den genannten Nächten von Grombach (ab 0:51 Uhr statt sonst regulär 00.21 Uhr) über Bad Friedrichshall (an 01:11 Uhr statt sonst regulär 00.44 Uhr; ab 01:20 Uhr) nach Heilbronn Hbf (01:35 Uhr statt sonst regulär 0.59 Uhr).

Die Stadtbahnverbindung S42 von Grombach (23:57 Uhr) über Bad Friedrichshall (an 00:16 Uhr, ab 00:20 Uhr) nach Heilbronn Hbf (00:34 Uhr) fährt als zusätzlicher Zug für den entfallenden RE.

Zweiter betroffener Abschnitt: Bad Wimpfen nach Bad Rappenau ab 3. September

Auch auf dem Streckenabschnitt von Bad Wimpfen nach Bad Rappenau kommt es zusätzlich zu den zuvor genannten Änderungen in den Nächten von Mittwoch, 3. September, auf Donnerstag, 4. September, sowie von Donnerstag, 4. September, auf Freitag, 5. September, (ebenfalls jeweils von 23 Uhr bis 4.30 Uhr) zu Ausfällen auf der AVG-Linie S42.

Grund hierfür sind ebenfalls Maßnahmen von DB InfraGO. Zwischen Bad Wimpfen und Bad Rappenau wird für die beiden genannten Nächte ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Auf den verbleibenden Fahrten der S42 zwischen Bad Rappenau und Sinsheim sowie zwischen Bad Wimpfen und Heilbronn Hauptbahnhof kommt es wegen Anschlüssen vom und zum Ersatzbus zu geänderten Abfahrtszeiten.

Zudem verkehrt in den beiden betroffenen Nächten jeweils die Stadtbahnverbindung der S42 von Sinsheim (Elsenz) Hbf (23:31 Uhr) nach Bad Rappenau (an 23:49 Uhr) und Stadtbahnverbindung der S42 von Bad Wimpfen (ab 00:16 Uhr) nach Heilbronn Hbf (00:37 Uhr).