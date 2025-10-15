Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten
Verkehr
Icon Pfeil nach unten

Streckensperrung behindert Zugverkehr zwischen Rastatt, Karlsruhe und Ettlingen

Karlsruhe/Rastatt

Nach Sperrung zwischen Karlsruhe und Rastatt: Zugverspätungen in beide Richtungen

Der Bahnverkehr zwischen Rastatt und Karlsruhe war am Mittwoch zeitweise unterbrochen. Grund dafür war eine Stellwerkstörung der Deutschen Bahn im Bereich Ettlingen West.
Von Verena Müller-Witt
    • |
    • |
    • |
    (Archivbild)
    (Archivbild) Foto: Fabian Sommer/dpa

    Bahnverkehr zwischen Rastatt und Karlsruhe rollt wieder, aber...

    Wie die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) am Mittwochvormittag, 15. Oktober, mitteilte, musste die Strecke zwischen Rastatt und Karlsruhe über Ettlingen West am Vormittag zeitweise gesperrt und die Die Stadtbahnlinien S71 , S8 und S81 vorübergehend umgeleitet werden.

    Seit etwa 11.20 Uhr sei die Sperrung zwar aufgehoben, doch Fahrgäste müssten noch mit weiteren Verspätungen in beiden Richtungen rechnen, so die AVG.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden