Nach Sperrung zwischen Karlsruhe und Rastatt: Zugverspätungen in beide Richtungen

Bahnverkehr zwischen Rastatt und Karlsruhe rollt wieder, aber...

Wie die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) am Mittwochvormittag, 15. Oktober, mitteilte, musste die Strecke zwischen Rastatt und Karlsruhe über Ettlingen West am Vormittag zeitweise gesperrt und die Die Stadtbahnlinien S71 , S8 und S81 vorübergehend umgeleitet werden.

Seit etwa 11.20 Uhr sei die Sperrung zwar aufgehoben, doch Fahrgäste müssten noch mit weiteren Verspätungen in beiden Richtungen rechnen, so die AVG.