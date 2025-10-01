Logo ka-news.de
Stellwerkausfall Bretten-Gölshausen und Eppingen am Dienstag

Bretten

Stellwerksausfall bei Bretten-Gölshausen legt Zugverkehr zweitweise lahm

Wegen eines Stellwerksausfalls fuhren am Dienstag, 30. September, zwischen Bretten-Gölshausen und Eppingen keine Züge. Zeitweise kamen SEV-Busse zum Einsatz.
Von Verena Müller-Witt
    • |
    • |
    • |
    (Archivbild)
    (Archivbild) Foto: dpa

    Aktualisierung, 1. Oktober: Bahnen fahren wieder

    Seit Dienstagabend fahren die Bahnen der Linien S4 sowie die Züge der Deutschen Bahn zwischen Bretten-Gölshausen und Eppingen Bahnhof regulär.

    30. September: Ersatzbus fährt zwischen Gölshausen und Eppingen

    Laut der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) sei für die Fahrgäste ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden. Dieser verkehrt zwischen Gölshausen Bahnhof und Eppingen Bahnhof.

