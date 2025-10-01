Stellwerksausfall bei Bretten-Gölshausen legt Zugverkehr zweitweise lahm

Aktualisierung, 1. Oktober: Bahnen fahren wieder
Seit Dienstagabend fahren die Bahnen der Linien S4 sowie die Züge der Deutschen Bahn zwischen Bretten-Gölshausen und Eppingen Bahnhof regulär.
30. September: Ersatzbus fährt zwischen Gölshausen und Eppingen
Laut der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) sei für die Fahrgäste ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden. Dieser verkehrt zwischen Gölshausen Bahnhof und Eppingen Bahnhof.
