Sperrung Enztalbahn: Alle Infos zur Baustelle zwischen Pforzheim und Bad Wildbad

Pforzheim

Nachtarbeiten und Vollsperrung: Was sich auf der Strecke Pforzheim–Bad Wildbad ändert

Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen stehen auf der Enztalbahn zwischen Pforzheim und Bad Wildbad in den Herbstferien bevor. Alle Infos im Überblick.
Von Pressemitteilung und Verena Müller-Witt
    • |
    • |
    • |
    Ein Schild weist auf eine Baustelle hin.
    Ein Schild weist auf eine Baustelle hin. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

    In den Herbstferien führt die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) umfangreiche Sanierungsmaßnahmen auf der Enztalbahn durch. Das teilte das Unternehmen am 16. Oktober in einer Pressemitteilung mit. Weitere Herbstbaustellen für die Region Karlsruhe findet ihr hier.

    Wann finden die Bauarbeiten auf der Enztalbahn statt?

    Von Samstag, 25. Oktober, ab 1.15 Uhr bis Montag, 3. November 2025, bis 4.30 Uhr wird die Strecke der Stadtbahnlinie S6 zwischen Pforzheim Hbf und Bad Wildbad Kurpark vollständig gesperrt.

    Ziel der Arbeiten ist die langfristige Verbesserung der Infrastruktur und die Erhöhung der Betriebssicherheit.

    Gleisbett (Symbolbild)
    Gleisbett (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

    Baustelle Enztalbahn: Was wird genau gemacht?

    • Gleiserneuerungen in mehreren Abschnitten
    • Erneuerung des Bahnübergangs Rotenbach
    • Umbau von Gleisabschnitten
    • Asphalterneuerung am Bahnübergang
    • Freischneidearbeiten und Beräumungen an Felswänden zwischen Birkenfeld und Neuenbürg sowie am Bahnhof Calmbach Prüfung und Instandhaltung von Fangnetzen und Geröllfangzäunen

    Schienenersatzverkehr von Pforzheim nach Bad Wildbad

    Zwischen Pforzheim Hauptbahnhof/ZOB und Bad Wildbad wird ein SEV eingesetzt. Die Haltestellen Brötzingen Sandweg, Brötzingen Wohnlichstraße, Rotenbach und Bad Wildbad Kurpark können während des Ersatzverkehrs nicht bedient werden.

    Das Schriftbanner an einem Bus weist auf den Schienenersatzverkehr hin. (Symbolbild)
    Das Schriftbanner an einem Bus weist auf den Schienenersatzverkehr hin. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

    Nach Vollsperrung: Zusätzliche nächtliche Arbeiten nötig

    Nach der Vollsperrung führt die AVG zudem weitere nächtliche Instandhaltungsarbeiten durch:

    • Montag, 3. November bis Donnerstag, 6. November 2025
    • Sonntag, 9. November bis Donnerstag, 13. November 2025

    In diesen Nächten entfällt die Stadtbahnlinie S6 jeweils von 20 Uhr bis 4 Uhr auf der gesamten Strecke zwischen Pforzheim Hbf und Bad Wildbad Kurpark.

    Laut AVG seien die Maßnahmen für die Sicherheit und den langfristigen Erhalt der Enztalbahn entscheidend.

