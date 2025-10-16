Nachtarbeiten und Vollsperrung: Was sich auf der Strecke Pforzheim–Bad Wildbad ändert

In den Herbstferien führt die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) umfangreiche Sanierungsmaßnahmen auf der Enztalbahn durch. Das teilte das Unternehmen am 16. Oktober in einer Pressemitteilung mit. Weitere Herbstbaustellen für die Region Karlsruhe findet ihr hier.
Wann finden die Bauarbeiten auf der Enztalbahn statt?
Von Samstag, 25. Oktober, ab 1.15 Uhr bis Montag, 3. November 2025, bis 4.30 Uhr wird die Strecke der Stadtbahnlinie S6 zwischen Pforzheim Hbf und Bad Wildbad Kurpark vollständig gesperrt.
Ziel der Arbeiten ist die langfristige Verbesserung der Infrastruktur und die Erhöhung der Betriebssicherheit.
Baustelle Enztalbahn: Was wird genau gemacht?
- Gleiserneuerungen in mehreren Abschnitten
- Erneuerung des Bahnübergangs Rotenbach
- Umbau von Gleisabschnitten
- Asphalterneuerung am Bahnübergang
- Freischneidearbeiten und Beräumungen an Felswänden zwischen Birkenfeld und Neuenbürg sowie am Bahnhof Calmbach Prüfung und Instandhaltung von Fangnetzen und Geröllfangzäunen
Schienenersatzverkehr von Pforzheim nach Bad Wildbad
Zwischen Pforzheim Hauptbahnhof/ZOB und Bad Wildbad wird ein SEV eingesetzt. Die Haltestellen Brötzingen Sandweg, Brötzingen Wohnlichstraße, Rotenbach und Bad Wildbad Kurpark können während des Ersatzverkehrs nicht bedient werden.
Nach Vollsperrung: Zusätzliche nächtliche Arbeiten nötig
Nach der Vollsperrung führt die AVG zudem weitere nächtliche Instandhaltungsarbeiten durch:
- Montag, 3. November bis Donnerstag, 6. November 2025
- Sonntag, 9. November bis Donnerstag, 13. November 2025
In diesen Nächten entfällt die Stadtbahnlinie S6 jeweils von 20 Uhr bis 4 Uhr auf der gesamten Strecke zwischen Pforzheim Hbf und Bad Wildbad Kurpark.
Laut AVG seien die Maßnahmen für die Sicherheit und den langfristigen Erhalt der Enztalbahn entscheidend.
