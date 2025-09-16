Nach LKW-Brand bei Pforzheim: A8 Richtung Karlsruhe bis nachmittags noch gesperrt

Aktualisierung, 13 Uhr: Fahrbahn ab Nachmittag wohl wieder frei

In einer Pressemitteilung gibt die Autobahn GmbH weitere Informationen bekannt. Demnach sollen die Ausbesserungen auf der Fahrbahn gegen 15 Uhr abgeschlossen sein. Zunächst ging die GmbH von einer Sperrung bis in die Abendstunden aus. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Pforzheim-Ost ausgeleitet und über die Bedarfsumleitung U28 geführt.

Aktualisierung, Dienstag, 16. September, 7.50 Uhr: A8 immer noch gesperrt

Die A8 muss zwischen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Nord vorerst gesperrt bleiben. Der Grund: Die Fahrbahn wurde mehr in Mitleidenschaft gezogen als bisher angenommen. Die Arbeiten werden am Dienstagmorgen fortgeführt und dauern voraussichtlich bis zum Nachmittag, teilt die Polizei mit.

17.31 Uhr: Reinigungsarbeiten auf A8 in Richtung Karlsruhe gestartet

Der ausgebrannte Lkw konnte mittlerweile verladen werden. Inzwischen laufen die Reinigungsarbeiten auf der Strecke. Erst im Anschluss kann beurteilt werden, wie stark die Fahrbahn beschädigt wurde. Das teilte die Polizei in ihrem Whats App Kanal mit.

14.53 Uhr: A8 in Richtung Karlsruhe etwa noch zwei Stunden gesperrt

In Richtung Karlsruhe dauern die Bergungs- und Aufräumarbeiten weiter an. Mindestens noch zwei Stunden, heißt es vonseiten der Polizei. Denn nach der Bergung stehen noch eine Begutachtung der Fahrbahnbeschaffenheit sowie die Straßenreinigung auf dem Programm.

12.19 Uhr: A8 Richtung Stuttgart wieder frei

Die A8 in Richtung Stuttgart ist wieder frei. Das teilte die Polizei in ihrem Whats App Kanal mit. In Richtung Karlsruhe müssen sich Autofahrer noch gedulden. Der Grund: Der LKW war mit Fahrzeugen beladen, die nun einzeln abgeladen werden müssen.

9.13 Uhr: Kilometerlanger Stau in beide Richtungen

Nach aktuellsten Informationen der Polizei gebe es derzeit keine Kenntnisse über verletzte Personen. Der brennende LKW sei inzwischen erfolgreich gelöscht worden. Aufgrund auslaufender Betriebs- und Löschmittel bleibt die A8-Sperrung in beide Richtungen weiterhin bestehen. Das führt zu einem kilometerlangen Rückstau in beide Richtungen.

Stau in Richtung Karlsruhe: 9 Kilometer bis zur Ausleitung

Stau in Richtung Stuttgart: 8 Kilometer bis zur Ausleitung

Montag, 15. September,8 Uhr: A8 voll gesperrt

Nach ersten Informationen der Polizei geriet der Laster auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Nord in Brand. Zudem befindet sich an dieser Stelle noch eine Baustelle.

Laut neuesten Informationen im Whats-App Kanal der Polizei Pforzheim ist die A8 in beide Richtungen voll gesperrt. Zunächst war lediglich die Strecke in Richtung Karlsruhe dicht.