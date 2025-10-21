Karlsruher Stadtbahntunnel fünf Tage zu: Wer zum Marktplatz will, muss laufen

Ab Samstag, 25. Oktober, starten umfangreiche Bau- und Wartungsarbeiten im Karlsruher Nahverkehr. Fahrgäste sollten sich auf Umleitungen, Schienenersatzverkehr (SEV) und längere Fahrzeiten einstellen.

Stadtbahntunnel gesperrt: Busersatzverkehr SEV 10 zwischen Ettlinger Tor und Hauptbahnhof

Von Samstag, 25. Oktober, 6.45 Uhr, bis Donnerstag, 30. Oktober, 4 Uhr wird der komplette Stadtbahntunnel in Karlsruhe für den Bahnbetrieb gesperrt.

Betroffene Linien: VBK Tram 1, 2, S2 , AVG S1/S11, S4, S5, S7, S8, S52

Ersatzverkehr: SEV-Linie 10 zwischen Ettlinger Tor und Karlsruher Hauptbahnhof

Zwischenhalte: Kongresszentrum, Augartenstraße, Poststraße

Wichtiger Hinweis: Haltestelle Marktplatz kann während der Sperrung nicht bedient werden. Fahrgäste können an den Haltestellen Ettlinger Tor und Kongresszentrum von den Bahnen auf die Ersatzbusse umsteigen.

