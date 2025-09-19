Logo ka-news.de
Flugunfall in Offenburg: Lehrflug endet mit leicht verletztem Schüler

Offenburg

Flugunfall in Offenburg: Schüler bei Trainingsstunde verletzt

Ein Flugschüler und sein Lehrer verunfallten am Freitagmittag, 19. September, bei einer Flugstunde in Offenburg. Der Schüler kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.
Von Verena Müller-Witt
    • |
    • |
    Ultraleichtflugzeug verunglückt beim Landen in Offenburg am 19. September 2025
    Ultraleichtflugzeug verunglückt beim Landen in Offenburg am 19. September 2025 Foto: Moritz Moser / EinsatzReport24

    Flugunfall in Offenburg: Schüler vorsorglich in Klinik gebracht

    Nach ersten Informationen des Polizeipräsidiums Offenburg ereignete sich der Unfall gegen 12.15 Uhr. Durch eine Fehlbedienung sei das Flugzeug beim Landeanflug wohl zur Seite gekippt und dadurch mit dem Boden in Kontakt gekommen. Das Flugzeug wurde dadurch beschädigt. Wie hoch, das konnte die Polizei noch nicht beziffern.

    Ein Rettungsdienst brachte den Flugschüler mit leichten Verletzungen in eine Klinik, der Lehrer blieb unverletzt.

