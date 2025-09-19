Flugunfall in Offenburg: Schüler bei Trainingsstunde verletzt

Flugunfall in Offenburg: Schüler vorsorglich in Klinik gebracht
Nach ersten Informationen des Polizeipräsidiums Offenburg ereignete sich der Unfall gegen 12.15 Uhr. Durch eine Fehlbedienung sei das Flugzeug beim Landeanflug wohl zur Seite gekippt und dadurch mit dem Boden in Kontakt gekommen. Das Flugzeug wurde dadurch beschädigt. Wie hoch, das konnte die Polizei noch nicht beziffern.
Ein Rettungsdienst brachte den Flugschüler mit leichten Verletzungen in eine Klinik, der Lehrer blieb unverletzt.