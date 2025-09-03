Toter Mann bei Appenweier: Europabahn zeitweise gesperrt

Nach dem Fund einer Leiche in unmittelbarer Nähe zu Gleisen ist die Bahnstrecke bei Appenweier (Ortenaukreis) über einige Stunden gesperrt worden. Auf der sogenannten Europabahn fahren laut einer Sprecherin der Bundespolizei Offenburg unter anderem die französischen Hochgeschwindigkeitszüge TGV auf dem Weg nach Paris oder Stuttgart.

Angaben der Deutschen Bahn zufolge wurde der TGV 9576 über Forbach bei Saarbrücken umgeleitet. Er fährt von München bis zum Bahnhof Paris Est.

Bahnmitarbeiter meldet Leichenfund

Ein Mitarbeiter der Bahn habe am Morgen den Rettungsdienst wegen der Leiche alarmiert, sagte ein Sprecher der Polizei. Woran der Mann gestorben ist, sei noch unklar. Ob ein Unfall oder andere Hintergründe zum Tod führten, ist der Mitteilung zufolge Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Bahnstrecke zwischen Appenweier und Kehl wurde den Angaben nach gegen 9.30 Uhr gesperrt. Kurz nach Mittag war sie laut der Bundespolizei-Sprecherin wieder freigegeben. Es könnte sein, dass am Nachmittag wegen der Ermittlungsarbeiten noch einmal kurzfristige Sperrungen nötig seien, sagte sie.