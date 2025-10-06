Zugausfälle Karlsruhe–Schwarzwald: Das sind die Alternativen

Zwischen Offenburg und Haslach fahren vorerst keine Züge mehr. Das teilte die Deutsche Bahn auf ihrer Homepage mit. Grund dafür ist der Großbrand einer ehemaligen Mühle bei Gengenbach am Sonntag, 5. Oktober (ka-news berichtete). Der Bahnhof in Gengenbach kann nicht angefahren werden.

Die Störung bleibt mindestens bis Montagnachmittag, 6. Oktober, bestehen. Ein SEV ist eingerichtet. Die DB will zeitnah informieren, sobald weitere Informationen vorliegen.

Welche Züge der Schwarzwaldbahn sind betroffen?

Die Regional-Express-Linie RE 2 (Karlsruhe – Villingen/Schwarzwald) ist von der Sperrung besonders betroffen:

Züge aus Richtung Karlsruhe Hbf enden bereits in Offenburg

Züge aus Richtung Villingen wenden in Haslach .

Auch auf der Strecke zwischen Karlsruhe Hbf und Offenburg Hbf kann es zu Verspätungen und weiteren Abweichungen kommen, teilt die Bahn mit.

Die Deutsche Bahn hat zwischen Offenburg und Haslach einen Buspendelverkehr eingerichtet. Fahrgäste müssen mit längerer Reisezeit rechnen.

Was sind die alternativen Routen?

Wer nach Freiburg oder Karlsruhe unterwegs ist, kann ab Donaueschingen über Titisee fahren. Ab Hausach ist eine Umleitung über Freudenstadt – Rastatt nach Karlsruhe möglich.

Die Bahn empfiehlt, vor Fahrtantritt einen Blick auf bahn.de zu werfen oder die DB Navigator App zu nutzen.

Fahrplan von Offenburg ZOB nach Haslach Bahnhof:

