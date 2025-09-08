Logo ka-news.de
Baustelle Rintheimer Querallee in Karlsruhe: Ab September in beide Richtungen gesperrt

Verkehr

Vollsperrung! Ab heute geht an der Rintheimer Querallee (fast) nichts mehr

Das Tiefbauamt erneuert den Fahrbahnbelag sowie Geh- und Radwege in der Rintheimer Querallee zwischen Theodor-Heuss-Allee und Hagsfelder Allee. Ab September wird die Straße in beide Richtungen gesperrt.
    • |
    • |
    • |
    Die Fahrbahn der Rintheimer Querallee, hier im Abschnitt zwischen Theodor-Heuss-Alle und Büchiger Allee, steht zur Erneuerung an. (Archivbild)
    Die Fahrbahn der Rintheimer Querallee, hier im Abschnitt zwischen Theodor-Heuss-Alle und Büchiger Allee, steht zur Erneuerung an. (Archivbild) Foto: Candra Sugino

    Darüber informierte die Karlsruher Stadtverwaltung die Öffentlichkeit am 18. August in einem Newsletter. Im ersten Bauabschnitt bis 5. September wird der südliche Fahrstreifen gesperrt, der Verkehr Richtung Rintheim über Adenauerring, Karl-Wilhelm-Straße und Haid-und-Neu-Straße umgeleitet. Rad- und Fußverkehr kann die Baustelle auf einem provisorischen Weg passieren.

    Vollsperrung ab Anfang September

    Ab 8. September folgt eine rund vierwöchige Vollsperrung in beiden Richtungen. Während Richtung Rintheim die bestehende Umleitung gilt, wird Verkehr aus Hagsfeld über Hirtenweg, Karl-Wilhelm-Straße und Adenauerring geführt. Zusätzlich gibt es eine Umfahrung über die Gustav-Heinemann- und Theodor-Heuss-Allee. Die Zufahrt zum Technologiepark bleibt aus Richtung Haid-und-Neu-Straße möglich.

    In dieser Phase wird zudem der Radweg zwischen Büchiger Allee und Hagsfelder Allee saniert. Fußgänger nutzen dann den nördlichen Gehweg, Radfahrende müssen auf die Fahrbahn ausweichen. Die Arbeiten sollen – witterungsabhängig – bis Freitag, 10. Oktober 2025, abgeschlossen sein.

