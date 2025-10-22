B10-Baustelle biegt auf Zielgerade ein: Südlicher Radweg bald wieder offen

Gute Nachrichten für Radfahrerinnen und Autofahrer: Ab Donnerstag, 23. Oktober 2025, soll der südliche Radweg entlang der B 10 zwischen der Rheinbrücke und der Anschlussstelle 11 (Verkehrsübungsplatz) wieder geöffnet werden.

Auch die Abfahrt zur Übungsanlage wird voraussichtlich am selben Tag wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe am Dienstag mit.

Südlicher Radweg Knielingen–Rheinbrücke Maxau

Seit dem 30. Juni läuft der Abbruch und Neubau des Brückenüberbaus auf der Südseite. Zugleich wurde der parallel verlaufende Radweg zwischen Knielingen und der Rheinbrücke Maxau ausgebaut. Der nördliche Radweg in Richtung Wörth war bereits im Sommer fertiggestellt worden.

Albbrücke B10 Foto: Thomas Riedel

B10 für Autofahrer zweitweise einspurig

Während der letzten Arbeiten müssen Autofahrer noch mit Einschränkungen rechnen: Für den Rückbau der Verkehrssicherung wird der Verkehr zeitweise einstreifig an der Baustelle vorbeigeführt – tagsüber zwischen 9 und 15 Uhr sowie nachts von 20 bis 5 Uhr.

Hinter der Anschlussstelle 11 soll die Umleitung für den Radverkehr in Richtung Karlsruhe zunächst bestehen bleiben. Über den Start der fünften Bauphase – den Rückbau der provisorischen Verbreiterung der Nordfahrbahn – will das Regierungspräsidium in einer eigenen Mitteilung informieren.