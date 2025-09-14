Baustelle auf der A8: Diese Strecke wird im Oktober gesperrt

Um die Belastungen für Pendler, Lkw-Fahrer und Anwohner so gering wie möglich zu halten, werden die Maßnahmen zeitlich gebündelt und an Wochenenden durchgeführt. Das erklärt die Autobahn GmbH Südwest in einer Pressemitteilung.

Zwischen den Anschlussstellen Mühlhausen im Täle und Merklingen in Fahrtrichtung München sind daher folgende Sperrungen notwendig:

Freitag, 17. Oktober, 21 Uhr, bis Montag, 20. Oktober, 05 Uhr

Freitag, 31. Oktober, 21 Uhr, bis Montag, 03. November, 05 Uhr

Das sind die Umleitungen

Die Fahrtrichtung Stuttgart/Karlsruhe der A8 („Albabstieg“) ist dabei nicht betroffen. „Der Fernverkehr wird ab dem Autobahnkreuz Weinsberg über die A6 und A7 auf die A8 in Fahrtrichtung München beziehungsweise auf die A7 in Fahrtrichtung Füssen geleitet“, heißt es in der Meldung weiter.

Icon vergrößern Der Neubau soll die Strecke von Dauerstaus befreien. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Neubau soll die Strecke von Dauerstaus befreien. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Regional erfolge die Umleitung ab der Anschlussstelle Wendlingen über die B313 und B10 zur Anschlussstelle Ulm-West auf die A8 in Fahrtrichtung München. Die örtliche Umleitung erfolgt ab der Anschlussstelle Mühlhausen über die B466 und B10 (U29) zur Anschlussstelle Ulm-West mit dem Ziel Ulm und über die L1230 mit dem Nahziel Merklingen.

Autofahrer sollen sich an Umleitungen halten

Um Staus auf vermeintlichen Schleichstrecken zu vermeiden, bittet die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest dringend alle Verkehrsteilnehmer, ihre Navigationssysteme auszuschalten und den offiziellen Umleitungsstrecken zu folgen.