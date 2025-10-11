Vater überrollt einjährige Tochter auf Hof – Kind stirbt

Seine einjährige Tochter hat ein Vater im Allgäu beim Rückwärtsfahrten übersehen, mit seinem Auto überrollt und dabei tödlich verletzt. Sanitäter flogen das Kleinkind am Freitag noch mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Dort erlag die Einjährige ihren Verletzungen. Der Unfall ereignete sich demnach auf einem landwirtschaftlichen Hof in Legau. Die Familie werde von einem Kriseninterventionsteam betreut, hieß es.

