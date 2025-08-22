Unfall auf A7 - Frau lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 bei Memmingen sind vier Menschen verletzt worden, darunter ein zweijähriges Kleinkind. Eine 28-Jährige war vermutlich nach Aquaplaning mit ihrem Auto gegen die Mittelschutzplanke geprallt, teilte die Polizei mit. Kurz darauf sei das Auto eines 38-Jährigen an derselben Stelle bei Starkregen ebenfalls ins Schleudern gekommen und habe das Auto der 28-Jährigen getroffen.

Das Fahrzeug der Frau wurde dabei gegen die Leitplanke gedrückt. Die Fahrerin wurde eingeklemmt. Sie war nicht ansprechbar und musste von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden. Rettungskräfte brachten sie mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Ihr zweijähriges Kind, das ebenfalls in dem Auto saß, wurde leicht verletzt. Der 38-Jährige und seine 34 Jahre alte Beifahrerin kamen ebenfalls mit leichten Verletzungen davon.