Verkehr: Polizeiauto fährt gegen Leitplanke - zwei Beamte verletzt

Verkehr

Polizeiauto fährt gegen Leitplanke - zwei Beamte verletzt

Totalschaden am Polizeiauto und zwei verletzte Beamte: Bei einem Routineeinsatz kommt es zu einem Zwischenfall.
Von dpa
    Bei einem Einsatz verliert ein Polizist die Kontrolle über den Streifenwagen. (Symbolbild)
    Bei einem Einsatz verliert ein Polizist die Kontrolle über den Streifenwagen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Auf dem Weg zu einem Einsatz ist ein Polizeiauto von der Straße abgekommen, gegen eine Leitplanke gefahren und auf der Seite liegengeblieben. Dabei wurden die beiden Beamten in dem Fahrzeug leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

    Der Fahrer hatte auf der B14 bei der Ausfahrt Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) die Kontrolle über den Streifenwagen verloren. An dem Polizeiauto entstand ein Totalschaden.

    Die Beamten waren den Angaben zufolge mit Blaulicht und Sirene auf dem Weg, um einen Autofahrer zu kontrollieren, der Schlangenlinien fahren soll. Nach dem Unfall übernahm eine andere Streife die Kontrolle, wie ein Polizeisprecher sagte. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht betrunken war.

