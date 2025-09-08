Logo ka-news.de
Verkehr: Mutmaßlich betrunkener Mann rammt Streifenwagen

Verkehr

Mutmaßlich betrunkener Mann rammt Streifenwagen

Mehrere Autofahrer mussten ausweichen, bevor ein Autofahrer einen Streifenwagen rammte. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall in Stuttgart.
    Die Polizei sucht jetzt Zeugen und eventuell weitere Geschädigte. (Symbolbild)
    Die Polizei sucht jetzt Zeugen und eventuell weitere Geschädigte. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Ein Streifenwagen ist in Stuttgart von einem mutmaßlich betrunkenen 64-Jährigen leicht gerammt worden. Zuvor habe der Mann auch andere Fahrer gefährdet, in dem er mehrfach in den Gegenverkehr geraten sei und mehrere Verkehrsinseln überfahren habe, teilte die Polizei mit. Mehrere Autofahrer seien dadurch gezwungen worden, auszuweichen.

    Als ein Streifenwagen ihn entdeckte, habe der Mann die Anhaltesignale jedoch zunächst ignoriert. Beim Zurücksetzen habe er dann den Streifenwagen gerammt. Am Streifenwagen entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Polizei sucht jetzt sowohl Zeugen als auch Geschädigte. Gegen den Mann wird wegen einer Straßenverkehrsgefährdung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Laut Polizei wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

