E-Scooter-Fahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen hat der Fahrer eines E-Scooters beim Zusammenstoß mit einem Auto in Gernsbach (Kreis Rastatt) erlitten. Der 41 Jahre alte Mann soll dem Auto beim Abbiegen die Vorfahrt genommen haben, teilte die Polizei mit. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann ins Krankenhaus. Die Insassen des Autos blieben unverletzt. Der 41-Jährige werde verdächtigt, den E-Scooter unter dem Einfluss von Drogen gefahren zu sein, so die Polizei.

