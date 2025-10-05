Logo ka-news.de
Verkehr: Crash auf der A5 - Sieben Fahrzeuge bei Unfall beteiligt

Ein Unfall mit mehreren beteiligten Autos sorgt auf der Autobahn 5 bei Sandhausen für eine Sperrung. Zunächst ist noch vieles unklar.
Von dpa
    Wie viele Verletzte es gab, war zunächst nicht bekannt.
    Wie viele Verletzte es gab, war zunächst nicht bekannt. Foto: René Priebe/PR-Video /dpa

    Die Autobahn 5 ist am Mittag wegen eines Auffahrunfalls bei Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) kurzzeitig voll gesperrt worden. Man leite den Verkehr über den Standstreifen daran vorbei, teilte die Polizei mit. Zunächst war lediglich bekannt, dass wohl sieben Autos bei dem Unfall beteiligt waren. Es gebe jedoch keinen Rückstau und auch die Anzahl an Verletzten sei noch nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher.

