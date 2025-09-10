Autofahrer liefern sich Rennen – 70 km/h zu schnell

Zwei junge Männer haben sich in Mannheim ein illegales Autorennen geliefert. Sie rasten mit Tempo 120 in Bereichen, an denen nur 50 Kilometer pro Stunde erlaubt waren, wie die Polizei mitteilte. Eine Streife bemerkte die Fahrer den Angaben zufolge am frühen Morgen. Erst als die beiden Männer bei Rot an einer Ampel hielten, stoppten und kontrollierten die Beamten sie.

Gegen die Fahrer wird laut Polizei nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Die Führerscheine der 28 und 29 Jahre alten Männer wurden beschlagnahmt, die Fahrzeuge sichergestellt. Ihnen drohe nun der Entzug der Fahrerlaubnis.