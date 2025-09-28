Autofahrer erfasst Motorradfahrer – tödlicher Unfall

Ein 67 Jahre alter Mann hat beim Abbiegen im Landkreis Böblingen mit seinem Wagen einen 59-jährigen Motorradfahrer erfasst und tödlich verletzt. Nach Angaben der zuständigen Polizei und der Staatsanwaltschaft Stuttgart kollidierten die beiden Fahrzeuge am Nachmittag auf einer Landstraße in Höhe Grafenau.

Ersten Ermittlungen zufolge übersah der Autofahrer den Motorradfahrer. Der 59-Jährige stürzte demnach und verletzte sich schwer. Ersthelfer und der Rettungsdienst seien zwar schnell vor Ort gewesen, doch der Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben.

Der Autofahrer blieb unverletzt. Allerdings wurde sein Führerschein beschlagnahmt, wie es weiter hieß. Die L1182 war laut Polizei rund vier Stunden vollständig gesperrt.

Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 35.000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs sei ein Gutachter bestellt worden.