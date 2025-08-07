Brücke wird abgerissen - Wieder Sperrung auf A81

Ein bisschen wird es auf der A81 zur Routine: Auch am kommenden Wochenende müssen Autofahrer dort mehr Zeit einplanen, weil die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Böblingen-Hulb und Sindelfingen-Ost voll gesperrt wird. Der Grund: Von diesem Freitag (22.00 Uhr) bis Montag (5.00 Uhr) wird eine Brücke in der Nähe der Böblinger Motorworld abgerissen.

Örtliche Umleitungen seien eingerichtet und ausgeschildert, teilte die Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau Gesellschaft) mit, die die Bauarbeiten plant und koordiniert. Ortskundigen Verkehrsteilnehmern werde empfohlen, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Nach dem Abriss soll der Verkehr voraussichtlich von Anfang kommender Woche an auf eine neue Behelfsbrücke beim Flugfeld gelegt werden. Für deren sogenannten Einhub war die Autobahn vor zwei Wochen gesperrt worden. Die Behelfsbrücke ist bereits in Fahrtrichtung Sindelfingen im Einsatz und wird ab dem kommenden Wochenende auch in Fahrtrichtung Böblingen offen sein.

Autobahn wird verbreitert und überdeckelt

Die A81 zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb wird derzeit von zwei auf drei Fahrspuren pro Richtung verbreitert. Außerdem wird auf einer Länge von rund 850 Metern ein Deckel über die vielbefahrene Autobahn gebaut, der die angrenzenden Stadtteile vor Straßenlärm schützen soll.

Seit Beginn dieser Arbeiten 2021 wird die A81 immer wieder gesperrt, weil im Zuge des Ausbaus zahlreiche querende Brückenbauwerke an die neue Breite der Autobahn angepasst werden müssen. Die Bauarbeiten sollen 2027 fertig sein, sie kosten rund 490 Millionen Euro.

Die A81 ist eine wichtige Nord-Süd-Strecke. Sie beginnt an der Grenze zur Schweiz, verbindet die Bodensee-Region mit Stuttgart und führt dann weiter über Heilbronn bis zur bayerischen Landesgrenze bei Würzburg.