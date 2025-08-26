A5 nach Unfall teilweise gesperrt

Nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen ist die Autobahn 5 zwischen Kronau (Kreis Karlsruhe) und dem Autobahnkreuz Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) teilweise gesperrt worden. Die rechte Fahrspur in Richtung Heidelberg sei noch gesperrt, sagte eine Polizeisprecherin. Autofahrer sollten das Gebiet weiträumig umfahren.

Polizei und Rettungsdienst seien noch im Einsatz. Details zum Unfall, den Beteiligten und möglichen Verletzten waren zunächst nicht bekannt.