Verkehr: A5 nach Unfall teilweise gesperrt

Verkehr

A5 nach Unfall teilweise gesperrt

Zwischen mehreren Fahrzeugen kommt es auf der Autobahn 5 zu einem Unfall. Autofahrer sollen den Unfallort umfahren.
Von dpa
    Nach dem Unfall ist die rechte Fahrspur der A5 in Richtung Heidelberg gesperrt worden. (Symbolbild)
    Nach dem Unfall ist die rechte Fahrspur der A5 in Richtung Heidelberg gesperrt worden. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen ist die Autobahn 5 zwischen Kronau (Kreis Karlsruhe) und dem Autobahnkreuz Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) teilweise gesperrt worden. Die rechte Fahrspur in Richtung Heidelberg sei noch gesperrt, sagte eine Polizeisprecherin. Autofahrer sollten das Gebiet weiträumig umfahren.

    Polizei und Rettungsdienst seien noch im Einsatz. Details zum Unfall, den Beteiligten und möglichen Verletzten waren zunächst nicht bekannt.

