A5 nach Unfall gesperrt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach einem Unfall ist die Autobahn 5 bei Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) in Richtung Heidelberg voll gesperrt worden. Auch ein Rettungshubschrauber ist derzeit im Einsatz, wie die Polizei mitteilte.

An dem Unfall sollen demnach mehrere Fahrzeuge beteiligt gewesen sein. Ob es Verletzte gab, ist noch unklar. Auch zum Unfallhergang gibt es noch keine Informationen. Laut ADAC staut sich der Verkehr bereits auf fünf Kilometern.