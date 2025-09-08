Logo ka-news.de
Verkehr: 18-Jähriger nach Flucht mit Tempo 100 gestoppt

Verkehr

18-Jähriger nach Flucht mit Tempo 100 gestoppt

Mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde flüchtet ein Fahranfänger vor der Polizei durch Ulm. Kurze Zeit später ist sein Führerschein weg.
Von dpa
    Der Mann raste mit über 100 Kilometern pro Stunde von der Polizei davon. (Symbolbild)
    Der Mann raste mit über 100 Kilometern pro Stunde von der Polizei davon. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Nachdem ein 18 Jahre alter Fahranfänger mit über 100 Kilometern pro Stunde in der 50er-Zone fuhr, ist jetzt sein Führerschein weg. Beamte haben den Mann nach Angaben der Polizei bei Geschwindigkeitskontrollen in Ulm entdeckt.

    Der 18-Jährige habe daraufhin jegliche Anhaltesignale der Polizei ignoriert und sei bei seiner Flucht ein weiteres Mal von einem stationären Blitzer erfasst worden. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin die Beschlagnahmung des Führerscheins an. Der Mann müsse jetzt mit einer Anzeige wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens rechnen.

