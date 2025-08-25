Logo ka-news.de
Verfolgungsjagd: Motorradfahrer flüchtet mit Tempo 140 innerorts vor Polizei

Verfolgungsjagd

Motorradfahrer flüchtet mit Tempo 140 innerorts vor Polizei

Die Polizei bemerkt einen zu schnell fahrenden Motorradfahrer. Die Beamten nehmen die Verfolgung auf. Daraufhin erhöht der Biker die Geschwindigkeit.
Von dpa
    Die Beamten mussten die Verfolgung laut Polizei abbrechen. (Symbolbild)
    Die Beamten mussten die Verfolgung laut Polizei abbrechen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Mit teilweise 140 Kilometern pro Stunde ist ein Motorradfahrer innerorts in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) vor der Polizei davongerast. Eine stationär stehende Streife war am Sonntagnachmittag auf den zu schnell fahrenden Biker aufmerksam geworden und nahm die Verfolgung auf, wie die Polizei mitteilte. An einem Kreisverkehr bremste der Motorradfahrer ab, sodass die Beamten stehenbleiben mussten. Er beschleunigte den Angaben nach dann plötzlich und setzte seine Flucht fort.

    Die Streife konnte aus Sicherheitsgründen nicht mehr folgen. Doch es gelang den Polizisten, das Kennzeichen abzulesen. Die Ermittlungen dauern laut Polizei zunächst an und die Beamten suchen nach Zeugen.

