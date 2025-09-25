Logo ka-news.de
Verdacht Geldwäsche: Grenzpolizei findet verstecktes Gold und Bargeld in Auto

Auf der Autobahn 7 kontrolliert die Grenzpolizei ein Auto. In darin professionell angelegten Verstecken entdecken die Beamten einiges.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Auf die vorläufige Festnahme des Fahrers folgte der vom Richter erlassene Haftbefehl. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Verstecktes Gold und Bargeld haben Beamte der Grenzpolizei in einem Auto bei einer Kontrolle auf der Autobahn 7 in Schwaben gefunden. Der 57 Jahre alte Fahrer des Wagens wurde bei Dietmannsried (Landkreis Oberallgäu) zunächst vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Demnach erließ ein Richter den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl.

    «Professionell angelegte Schmugglerverstecke»

    Bei der Kontrolle am Dienstag fanden die Beamten mehrere «professionell angelegte Schmugglerverstecke», wie es hieß. Dort entdeckten die Polizisten Gold mit einem Gesamtgewicht im einstelligen Kilogrammbereich und Bargeld in Höhe eines sechsstelligen Betrags. Der Fahrer habe die Herkunft von Gold und Geld nicht plausibel erklären können. Gegen ihn ermittle die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts der Geldwäsche.

