Wurstmarkt in Bad Dürkheim 2025: Öffnungszeiten und Fahrgeschäfte auf dem größten Weinfest der Welt

Jedes Jahr findet am zweiten und dritten Septemberwochenende der Bad Dürkheimer Wurstmarkt statt. Auch wenn der Name eine andere Vermutung zulässt, dreht es sich bei dem Fest eigentlich um Wein. Zahlreiche Winzer der Region präsentieren auf dem Markt ihre Waren und schenken ihre Weine im Festzelt aus – und das schon seit Jahrhunderten. Der Wurstmarkt wird seit über 600 Jahren veranstaltet. Doch nicht nur Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber besuchen das Fest. Neben einem bunten Programm locken auch diverse Fahrgeschäfte Jung und Alt auf den Markt. Jährlich kommen im September zwischen 600 und 700.000 Besucherinnen und Besucher nach Bad Dürkheim, was den Wurstmarkt zum größten Weinfest der Welt macht.

Wann findet das der Bad Dürkheimer Wurstmarkt in diesem Jahr statt? Wie sieht das Programm aus? Die Antworten darauf und weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel.

Wurstmarkt Bad Dürkheim 2025: Termin

In diesem Jahr findet der Wurstmarkt vom 12. September bis zum 16. September und vom 19. September bis zum 22. September statt.

Wurstmarkt Bad Dürkheim 2025: Öffnungszeiten auf dem Weinfest

Der Wurstmarkt hat an allen Festtagen spätestens ab 11 Uhr geöffnet. Ein festes Ende der Feierlichkeiten haben die Veranstalter nicht vorgesehen: Ausschankschluss ist täglich mit dem letzten Gast.

Mittwochs und donnerstags gibt es eine Besonderheit. Eigentlich findet das Fest zu dieser Zeit nicht statt. Doch ein Teil der Essens- und Schubkarchstände haben an den beiden Tagen zum sogenannten „Zwischenmarkt“ von mittags bis 22 Uhr geöffnet.

Weinfest 2025: Programm auf dem Bad Dürkheimer Wurstmarkt

Neben dem Weingenuss, pfälzischer Kulinarik und verschiedensten Fahrgeschäften wird der Bad Dürkheimer Wurstmarkt durch ein buntes Programm ergänzt. Das sind die diesjährigen Programmpunkte:

Freitag, 12. September 2025:

17 Uhr: Platzkonzert auf dem Ludwigsplatz

17.30 Uhr: Aufzug auf den Wurstmarktplatz über Schlossplatz zum Gradierbau

18 Uhr: Historisches Eröffnungsschauspiel, Fassanstich und offizielle Eröffnung am Gradierbau

Samstag, 13. September 2025:

Regulärer Marktbetrieb

Sonntag, 14. September 2025:

11 Uhr: Jazz im Weindorf

Montag, 15. September 2025:

10.30 Uhr: Literarischer Frühschoppen in den Schubkarchständen

18 Uhr: Thronerhebung der neuen Bad Dürkheimer Weinhoheit im Weindorf

Dienstag, 16. September 2025:

15 Uhr: Seniorennachmittag in der Reisegastronomie Bauer „An der alten Schnitzelmühle“

21 Uhr: Höhenfeuerwerk

Mittwoch, 17. September 2025:

Zwischenmarkt: An diesem Tag haben nur ein Teil der Schubkarchstände sowie umliegende Essensstände geöffnet.

Donnerstag, 18. September 2025:

Zwischenmarkt: An diesem Tag haben nur ein Teil der Schubkarchstände sowie umliegende Essensstände geöffnet.

Freitag, 19. September 2025:

12 Uhr: Weinprobe im Riesenrad

14 Uhr: Schlagernachmittag mit Achim Petry im Festzelt Hamel

Samstag, 20. September 2025:

Regulärer Marktbetrieb

Sonntag, 21. September 2025:

11 Uhr: Jazz im Weindorf

Montag, 22. September 2025:

10 Uhr: Pfälzer Poesie im Festzelt Hamel

21 Uhr: Abschlussfeuerwerk

Wurstmarkt Bad Dürkheim 2025: Fahrgeschäfte

Auch für das jüngere Publikum und Adrenalinbegeisterte bietet der Wurstmarkt Unterhaltung an. Diese Fahrgeschäfte finden Sie 2025 auf dem Weinfest:

Auto Scooter Millenium: Auto-Scooter-Fahrgeschäft

Ballonfahrt: Familienkarussell

Bayernwippe: rasantes Karussell mit einer auf die Fahrgäste abgestimmten Fahrweise

Breakdance: rasantes Rundfahrgeschäft mit 16 Gondeln

Crazy Time 2: Kinder-Auto-Scooter

Die Eisenbahn: Kindereisenbahn „Intercity“

In 80 Tagen um die Welt: Kinderkarussell

Inselflug: Karussell für Kleinkinder

Jupiter-Riesenrad: 50 Meter hohes Riesenrad

Kinderkarussell Märchenwelt: Karussell mit traditionellen Märchenszenen

Musikexpress 3000: familienfreundliches Rundfahrgeschäft

Polyp XXL: Fahrgeschäft mit wirbelnden und schwingenden Gondeln

Super Wellenflug: Kettenkarussell

Take Off: Rund-Hochfahrgeschäft

Übrigens: Der Wurstmarkt heißt so, weil er ursprünglich als „Michaelismarkt“ begann und im 19. Jahrhundert vom Volksmund in „Wurstmarkt“ umbenannt wurde. Der Grund dafür soll der besonders hohe Verbrauch an Würsten während des Festes gewesen sein. Die Bezeichnung setzte sich im Laufe der Zeit durch, obwohl der Wein traditionell eine größere Rolle spielt.