Weihnachtsmarkt Ravennaschlucht: Tickets schon weg – und jetzt?

Der für spektakuläre Fotomotive bekannte Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht ist bereits ausverkauft. Wie die Hochschwarzwald Tourismus GmbH berichtete, wurden am ersten Vorverkaufstag am Dienstag die 75.000 Tickets komplett gebucht. Das Buchungssystem des Veranstalters brach unter dem Ansturm zeitweise zusammen.

Weihnachtsmarkt an der Ravennaschlucht Foto: Hochschwarzwald Tourismus GmbH

Schon im vergangenen Jahr waren Tickets lange vor Beginn des Markts im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald ausverkauft. Er findet an den vier Adventswochenenden statt. Erstmals werden die Lichter am Fuße des Viadukts der Höllentalbahn am 28. November angezündet, wie der Veranstalter berichtete.

Warnung vor Fake-Tickets für Weihnachtsmarkt

Die Tourismuseinrichtung hatte bereits vor Tickets gewarnt, die zu hohen Preisen auf Verkaufsplattformen im Internet angeboten werden. Es könne sich um Kopien handeln, die letztlich keinen Zutritt zu der Veranstaltung im Schwarzwaldort Breitnau östlich von Freiburg gewährten.

Illuminated stalls at the Christmas market Foto: Hochschwarzwald Tourismus GmbH

Standardtickets verteuern sich im Vorjahresvergleich um jeweils einen Euro: 6,50 Euro sind bei Ankunft bis 16 Uhr fällig, für die Zeit danach sind es 8,50 Euro. Kinder und Jugendliche (bis einschließlich 15 Jahre) kommen weiter umsonst auf den Markt.

Wegen der Lage in einer Schlucht sei es nicht möglich, mehr Kapazitäten zu schaffen, sagte ein Sprecher. Die Gefahr einer Überfüllung sei hoch.

Für den Weihnachtsmarkt gibt es nur Onlinetickets. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa