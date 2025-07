Sea You Festival 2025: Welche Bands sind dabei und wo gibt es Tickets?

Beim Sea You Festival dreht sich alles um elektronische Tanzmusik. Für drei Tage verwandelt sich das Gelände um den Tunisee bei Freiburg in eine Partyzone. Nachdem das Festival im letzten Jahr sein zehnjähriges Bestehen gefeiert hatte, strömen auch in diesem Jahr wieder mehr als 17.000 Besucherinnen und Besucher an den See, um den Klängen der DJs und DJanes zu lauschen. Insgesamt stehen sechs Bühnen bereit, wobei sogar drei von ihnen einen direkten Blick auf den See bieten. Über die drei Tage verteilt werden auf ebendiesen Bühnen 150 Acts auftreten.

In diesem Artikel möchten wir Ihnen alle relevanten Informationen rund um das Sea You Festival 2025 präsentieren. Dies beinhaltet unter anderem das Line-up, Infos zu den Tickets und zum Camping sowie den Termin des Events.

Sea You Festival 2025: Wann ist der Termin des Festivals?

Das Sea You Festival findet 2025 im Juli statt, genauer gesagt vom Freitag, dem 18. bis zum Sonntag, dem 20. Juli. Veranstaltungsort ist der Campingplatz Tunisee bei Freiburg.

Acts beim Sea You Festival 2025: Wie sieht das Line-Up aus?

Das Sea You Festival 2025 beherbergt insgesamt sechs Stages. Wie das Line-Up an sämtlichen drei Tagen auf den jeweiligen Bühnen aussieht, das verraten wir Ihnen an dieser Stelle:

Freitag, 18. Juli 2025:

Blackforest View Stage (14.00 - 00.00 Uhr):

Format:B

James Hype

Kevin de Vries

Sven Väth

Miss Tricky

So Denn

Techno Dome Tent (14.00 - 00.00 Uhr):

Amber Broos

Anna Reusch

Lilly Palmer

Reinier Zonneveld

Croix

Imecka

Sea View Open Air Stage (14.00 - 00.00 Uhr):

Avaion

BUNT.

Dirty Doering

Lexy & K-Paul

Niconé

Isabelle Gaultiér

Leika B2B Konrad Dycke

Seedreak

Gotec Dome (14.00 - 00.00 Uhr):

future.666 B2B ÜBERKIKZ

Héctor Oaks

Klangkuenstler

Koboyo B2B FJUSHA

SHDW

Progressive Music Stage (14.00 - 00.00 Uhr):

Blastoyz

Blazy

Interactive Noise

Jilax

Neelix

Ranji

Vegas

Murphy Haze

New Lake View Groove Stage (14.00 - 00.00 Uhr):

Bad Boombox

Isabelle Beaucamp

Macon

Mija

Mischluft

Montee

Peut Etre

Yunkuz Abi

Samstag, 19. Juli 2025:

Blackforest View Stage (11.00 - 00.00 Uhr):

Aka Aka

Jan Blomqvist

Kölsch

NTO

Silver Panda

DJ From The Crypt

If I?

Luca Fiasco

Sanel B2B Jiggy

Techno Dome Tent (11.00 - 00.00 Uhr):

Alfred Heinrichs

Klanglos

Len Faki

LEVT

Vitalic

Le Filou

Oliver M.

Oly MC

The Minimal Project

Sea View Open Air Stage (11.00 - 00.00 Uhr):

Khainz

Marc Werner

Mausio

Vize

Younotus

Anna Frieda

Masch

Oliver Sylo

S.D.M.W.

Gotec Dome (11.00 - 00.00 Uhr):

Charlie Sparks

Fantasm

Kalte Liebe

Callush B2B dasstudach

Kuko

Lola Cerise

Novah

OGUZ

Progressive Music Stage (11.00 - 00.00 Uhr):

Atype

Audiomatic

Bliss

Ghost Rider

Morten Granau

Reality Test

Si-Moon

Trip-Tamine

New Lake View Groove Stage (11.00 - 00.00 Uhr):

DJ Guestlist B2B DJ Hyperdrive

DJ Mischkonsum B2B DJ Feeltomuch

Mat.Joe

Paraçek

Trancemaster Krause

Alesya

Icey Planet B2B Fischmonger

M.Y.P.D.

Trancestrudel

Sonntag, 20. Jul 2025:

Blackforest View Stage (11.00 - 22.30 Uhr):

Agents of Time

Jasmin Blust

Nora En Pure

Paul Kalkbrenner

Worakls

Artilette

Deniz Bilgic B2B Eros Bilgic

Jerome le Baron

Techno Dome Tent (11.00 - 22.30 Uhr):

Deborah De Luca

Mark Dekoda

Nina Kraviz

Nusha

Space 92

Air Torn

H20 Groov

Joaquin Perez

Steeven B.

Sea View Open Air Stage (11.00 - 22.30 Uhr):

Alle Farben

Gestört Aber Geil

Noel Holler

Toby Romeo

AAD aka Chris Veron

Drezlo

Marcel DB

Moritz Hauer

Roselle

Gotec Dome (11.00 - 22.30 Uhr):

Adrian Mills B2B Prada2000

BIIA

Cloudy

I Hate Models

Kobosil

Doma

Progressive Music Stage (11.00 - 22.30 Uhr):

Berg

Fabio Fusco

Hatikwa

Liquid Soul

Omiki

Phaxe

Terra

Tripical Note

Ebrax

Pinus

New Lake View Groove Stage (11.00 - 22.30 Uhr):

DJ Yarak

Franck B2B Yasmin Gardezi

Jokesonyou

Katy Rough

Kim Swim

Meguru

Mika Heggemann

ØTTA

Wie funktioniert das Camping beim Sea You Festival 2025?

Bei einem Festival ist das Campen natürlich fester Bestandteil. Beim Sea You Festival gibt es drei Campingbereiche, die alphabetisch mit A, B und C gekennzeichnet sind. Wie es mit dem Check-In und Check-Out für die jeweiligen Campingbereiche ausschaut, das finden Sie hier:

Camping A:

Check-In:

Freitag, 18. Juli 2025: 10.00 - 00.00 Uhr

Samstag, 19. Juli 2025: 08.00 - 00.00 Uhr

Check-Out:

Bis spätestens Montag, 21. Juli 2025: 12.00 Uhr

Camping B und C:

Check-In:

Freitag, 18. Juli 2025: 10.00 - 22.00 Uhr

Samstag, 19. Juli 2025: 08.00 - 14.00 Uhr

Check-Out:

Bis spätestens Montag, 21. Juli 2025: 12.00 Uhr

Tickets fürs Sea You Festival 2025: Wie viel kosten die Karten?

Was die Tickets angehen, so bieten die Veranstalter eine große Bandbreite an Auswahlmöglichkeiten an. Auf der offiziellen Website des Sea You Festivals finden Sie konkrete Angaben diesbezüglich. Der Vollständigkeit halber möchten wir Ihnen jedoch auch in diesem Artikel einen Überblick hinsichtlich der Ticketmöglichkeiten geben, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch verfügbar sind (Stand: Juni 2025):

3 Tage Festivaltickets:

3 Tage Festivalticket: 199,99 Euro

3 Tage Kombiticket inklusive Camping A: 249,99 Euro

2 Tage Festivaltickets (gültig für 18. + 19. Juli oder den 19. und 20. Juli):

2 Tage Festivalticket Freitag und Samstag: 154,99 Euro

2 Tage Festivalticket Samstag und Sonntag: 169,99 Euro

2 Tage Kombiticket Freitag und Samstag Camping A: 204,99 Euro

2 Tage Kombiticket Samstag und Sonntag Camping A: 219,99 Euro

Tagestickets:

Tagesticket Freitag: 99,99 Euro

Tagesticket Freitag 4+1: 449,95 Euro

VIP-Tagesticket Freitag: 154,99 Euro

Tagesticket Samstag: 109,99 Euro

Tagesticket Samstag 4+1: 499,95 Euro

Tagesticket Sonntag: 104,99 Euro

Tagesticket Sonntag 4+1: 474,95 Euro

VIP-Tagesticket Sonntag: 174,99 Euro

Upgrades:

Tagesticket Freitag (2 Tage/Upgrade): 45,00 Euro

Tagesticket Sonntag (2 Tage/Upgrade): 45,00 Euro

Tagesticket Freitag (3 Tage/Upgrade): 30,00 Euro

Tagesticket Sonntag (3 Tage/Upgrade): 30,00 Euro

Aftershow Ticket :

Ticket Freitag: 8,90 Euro

Ticket Samstag: 10,90 Euro

Ticket Sonntag: 8,90 Euro