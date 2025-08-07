Rock am Wald 2025 in Eggenstein: Line-up, Bands und Tickets – alle Infos zum Festival

Auch 2025 lädt Rock am Wald wieder nach Eggenstein ein. An zwei Tagen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Musik von regionalen und internationalen Rock-Acts. Das Gelände ist seit vielen Jahren Schauplatz für Musik unterschiedlicher Stilrichtungen. Von Classicrock und Metal bis zu Tribute-Acts und regionalen Bands.

Wann findet das Rock am Wald in Eggenstein 2025 statt? Wer spielt alles bei Rock am Wald? Und wo gibt es die Tickets? Antworten auf diese Fragen und alle Infos rund um das Festival finden Sie hier.

Festival in Eggenstein 2025: Termin von Rock am Wald

Rock am Wald 2025 findet am Freitag, dem 8. August und am Samstag, dem 9. August, in Eggenstein bei Karlsruhe statt. Das Festivalgelände liegt am Waldrand in unmittelbarer Nähe des Sportzentrums und ist sowohl zu Fuß als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Der Einlass auf das Festivalgelände beginnt an beiden Tagen jeweils ab 18 Uhr.

Line-up von Rock am Wald: Diese Bands sind 2025 dabei

Das Line-up bei Rock am Wald 2025 umfasst eine Mischung aus regionalen und internationalen Acts. Geboten werden Cover- und Tribute-Shows sowie eigene Interpretationen klassischer und moderner Rock- und Metal-Stücke. Die Auswahl der Bands spiegelt unterschiedliche Stilrichtungen und Epochen der Rockmusik wider. An zwei Tagen erwarten die Zuschauer jeweils drei Acts. Hier eine Übersicht der Bands:

Freitag. 8. August 2025

The Dead Flowers, 19 Uhr:

Die Band „The Dead Flowers“ eröffnet auch 2025 erneut das Festival Rock am Wald am Freitagabend. Musikalisch bewegt sich die Gruppe zwischen Rock, Country und Folk, mit Einflüssen aus dem amerikanischen Blues. Ihr Repertoire reicht von Bob Dylan über Johnny Cash bis zu den Rolling Stones und Creedence Clearwater Revival. Die Dead Flowers interpretieren bekannte Klassiker und kombinieren verschiedene Stilelemente zu einem eigenen Sound.

She’s Got Balls, 20.15 Uhr:

Die Band besteht aus fünf erfahrenen Musikerinnen mit Schwerpunkt in Rock und Metal. Sängerin Iris wurde 2013 vom Deutschen Rock- und Pop-Musikerverband als „Beste Deutsche Metalsängerin“ ausgezeichnet und verfügt über langjährige Bühnenerfahrung im In- und Ausland. Die Rhythmus-Fraktion mit Anja am Schlagzeug, Conny am Bass und Jani an der Rhythmusgitarre bringt umfassende Erfahrungen aus dem Rock- und Metalbereich mit. Leadgitarristin Lady Catman ist bekannt für ihre Soli. Die Band tritt am Freitagabend im Rahmen der „Ladies' Night“ auf und interpretiert Musik von Hard- und Heavy-Legenden.

Tragedy, 22.15 Uhr:

Tragedy bilden den Abschluss des Programms am Freitagabend. Die Band aus New York ist bekannt für ihre ungewöhnliche Kombination aus Disco-Hits der 1970er-Jahre und Heavy-Metal-Elementen. Songs wie „Stayin' Alive“ oder „I Will Survive“ werden in eigenen Interpretationen auf die Bühne gebracht. Die Band tourt weltweit und macht 2025 erstmals Halt beim Festival in Eggenstein.

Samstag, 9. August 2025

Who’s To Blame, 19 Uhr:

Die Karlsruher Band bringt ein breites Spektrum an Rockklassikern auf die Bühne – von den Beastie Boys über Bon Jovi bis zu Deep Purple und Die Toten Hosen. Die sechs Bandmitglieder überzeugen mit einem abwechslungsreichen Repertoire, das verschiedene Jahrzehnte und Stilrichtungen der Rockmusik abdeckt. Die Vielfältigkeit der Mitglieder spiegelt sich auch musikalisch wider. Dabei steht die gemeinsame Leidenschaft für Rockmusik im Vordergrund.

Rockzylla, 20.15 Uhr:

Rockzylla tritt am Samstag bei Rock am Wald auf und bringt eine vielseitige Mischung aus Rock- und Metal-Klassikern auf die Bühne. Die Band aus dem Hohenlohekreis besteht aus fünf Musikern und einer Sängerin, die gemeinsam auf viele Jahre Erfahrung im Musikgeschäft zurückblicken. Ihr Programm umfasst Songs von Bands wie AC/DC, DIO, Iron Maiden, Metallica, Gary Moore, Manowar, Nightwish, Evanescence, Linkin Park und vielen anderen. Ergänzt wird das Programm durch Elemente des Schwabenrocks, etwa mit Titeln von Wolle Kriwanek oder Schwoißfuaß.

KISS Forever Band, 22.15 Uhr:

Die KISS Forever Band bringt bei Rock am Wald 2025 den legendären Sound und Look der New Yorker Rockikonen auf die Bühne. Seit 1995 touren die vier Musiker aus Ungarn durch Europa und gelten musikalisch zu dem Besten, was die Rockgeschichte zu bieten hat. Sie orientieren sich bei ihren Auftritten eng am Original und lassen Klassiker wieder aufleben. Auch wenn sich KISS selbst inzwischen von der Bühne verabschiedet hat, bleibt die Live-Energie weiterhin spürbar.

Rock im Wald 2025: Tickets für das Rock-Festival

Wer bei Rock am Wald 2025 dabei sein möchte, kann zwischen einem Tagesticket für 22 Euro oder einem Festivalticket für beide Tage zum Preis von 37 Euro wählen. Hinzu kommen zwei Euro Servicegebühren sowie Versandkosten. Die Tickets sind im Vorverkauf online über reservix erhältlich.

Wer seine Karten lieber direkt vor Ort kaufen möchte, kann dies auch bei mehreren regionalen Vorverkaufsstellen erwerben. Eine Übersicht dazu gibt es hier:

Getränke Schäfer, Daimlerstraße 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen