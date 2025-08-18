Logo ka-news.de
Preise Schlosslichtspiele 2025 Karlsruhe: Was kosten Bier, Bratwurst und Wein?

Veranstaltungen

Von Bier bis Wurst: Die Preise für Essen und Trinken bei den Schlosslichtspielen

Bier, Würste und süße Snacks warten auf hungrige Besucher bei den Schlosslichtspielen 2025 in Karlsruhe. Eine Preisübersicht zu den Food-Trucks und Getränkeständen am Schloss.
Von Franziska Gebhard
    • |
    • |
    • |
    Hunger? Bei den Schlosslichtspielen 2025 gibt es die Qual der Wahl!
    Hunger? Bei den Schlosslichtspielen 2025 gibt es die Qual der Wahl! Foto: Verena Müller-Witt

    Vom 14. August bis 14. September können Besucher nicht nur die Lichtkunstwerke auf dem Schloss betrachten, sondern auch alle möglichen Leckereien probieren.

    Die Gastronomie der Schlosslichtspiele öffnet täglich von 19 bis 23.30 Uhr. Pfand könnt ihr bis Mitternacht zurückgeben.

    Das Programm der Schlosslichtspiele Karlsruhe und alle weiteren wichtigen Informationen finden Sie in diesem Artikel.

    Schlosslichtspiele 2025: Preise am Hoepfner Stand

    Kühles Bier und Softgetränke gibt es beim Hoepfner Stand. Wer ein Bier bestellt, muss pro Becher 6 Euro zahlen. Zudem werden zwei Euro Pfand pro Becher fällig.

    An diesem Stand könnt ihr bargeldlos bezahlen.

    Hoepfner Stand auf dem Schlossplatz.
    Hoepfner Stand auf dem Schlossplatz. Foto: Verena Müller-Witt
    Preise am Hoepfner Stand.
    Preise am Hoepfner Stand. Foto: Verena Müller-Witt

    Schlosslichtspiele 2025: Preise an der Weinbar

    An der Weinbar finden Besucher eine Auswahl an verschiedenen Weinen. (Schlossplatz, mittig)

    Die Füllmenge variiert zwischen 0,25 Litern für 6 Euro und 0,10 Litern für 4 Euro.

    Weinbar auf dem Schlossplatz.
    Weinbar auf dem Schlossplatz. Foto: Verena Müller-Witt
    Preise an der Weinbar.
    Preise an der Weinbar. Foto: Verena Müller-Witt

    Schlosslichtspiele 2025: Preise bei der Nudelküche

    Die Nudelküche bietet fleischhaltige und vegetarische Nudelgerichte an. Für eine Portion zahlen Kunden zwischen 8 Euro und 10 Euro.

    Nudelküche
    Nudelküche Foto: Franziska Gebhard
    Preise bei der Nudelküche.
    Preise bei der Nudelküche. Foto: Franziska Gebhard

    Schlosslichtspiele 2025: Preise bei der Thüringer Box

    Die Thüringer Box versorgt Besucher mit Bratwürstchen und Pommes. (Schlossplatz, mittig)

    Gastronomie Schlosslichtspiele 2025: Thüringer Box
    Gastronomie Schlosslichtspiele 2025: Thüringer Box Foto: Verena Müller-Witt

    Die Würstchen kosten zwischen 5 und 6 Euro. Eine Portion Pommes gibt es für 4 Euro.

    Hinweis: Das Angebot der Thüringer Box steht Gästen nur bis zum 31. August zur Verfügung. Das teilen die Veranstalter auf ihrer Webseite mit.

    Schlosslichtspiele 2025: Preise bei La Creperia

    Für die Naschkatzen gibt es gefüllte Crêpes von La Creperia. (Schlossplatz, mittig).

    Gastronomie Schlosslichtspiele 2025: La Creperia auf dem Schlossplatz.
    Gastronomie Schlosslichtspiele 2025: La Creperia auf dem Schlossplatz. Foto: Verena Müller-Witt

    Je nach Belag zahlen Hungrige zwischen 4 und 6,50 Euro für ein Crêpe. Spezial-Crêpes können ggf. etwas teurer ausfallen, zum Beispiel mit Dubai-Schokolade.

    Dazu bieten sie Kaffeevariationen von 2,50 Euro bis 4,10 Euro an.

    Preise bei La Creperia.
    Preise bei La Creperia. Foto: Verena Müller-Witt

    Schlosslichtspiele 2025: Preise bei Lotta‘s Drinks & More

    Frische Waffeln, verschiedene Kaffeespezialitäten und Eistee sowie Popcorn und eine große Auswahl an Eis finden Besucher bei Lotta‘s Drinks & More. (Schlossplatz, rechte Seite)

    Die Waffeln kosten zwischen 4 und 5 Euro. Die Preise für Snacks und Eis liegen zwischen 2 und 4 Euro. Kaffeespezialitäten kosten zwischen 2 und 5 Euro.

    Gastronomie Schlosslichtspiele 2025: Preise bei Lotta‘s Drinks & More.
    Gastronomie Schlosslichtspiele 2025: Preise bei Lotta‘s Drinks & More. Foto: Verena Müller-Witt

    Schlosslichtspiele 2025: Preise am Hoepfner Stand neben dem Schloss

    Direkt vor dem Schloss steht ein weiterer Hoepfner Stand, der kühles Bier und Softgetränke anbietet. (Vor dem Schloss, linke Seite)

    Gastronomie Schlosslichtspiele 2025: Hoepfner Stand vorm Schloss
    Gastronomie Schlosslichtspiele 2025: Hoepfner Stand vorm Schloss Foto: Franziska Gebhard

    Die Preise reichen von 3 Euro für einen Softdrink, bis 6 Euro für ein Bier. Hinzu kommen 3 Euro Pfand auf Gläser, 1 Euro Pfand auf Flaschen und 2 Euro Pfand auf Becher.

    Gastronomie Schlosslichtspiele 2025: Decken für Vier- und Zweibeiner!
    Gastronomie Schlosslichtspiele 2025: Decken für Vier- und Zweibeiner! Foto: Verena Müller-Witt

    Salzige Snacks gibt es für 1 bis 2 Euro und verschiedene Tapas für 7 Euro. Außerdem können Decken für 10 Euro ausgeliehen werden.

    An diesem Stand könnt ihr bargeldlos bezahlen.

    Schlosslichtspiele 2025: Preise bei Hex vom Dasenstein

    Beim zweiten Weinstand der Schlosslichtspiele wird eine Auswahl an verschiedenen Weinen zwischen 4 und 6 Euro angeboten. (Vor dem Schloss, linke Seite)

    3 Euro Pfand auf Gläser, 1 Euro Pfand auf Flaschen und 2 Euro Pfand auf Becher kommen noch hinzu. Zudem gibt es Cocktails zwischen 7 und 8 Euro.

    Hex vom Dasenstein neben dem Schloss.
    Hex vom Dasenstein neben dem Schloss. Foto: Verena Müller-Witt
    Preise bei Hex vom Dasenstein neben dem Schloss.
    Preise bei Hex vom Dasenstein neben dem Schloss. Foto: Verena Müller-Witt
