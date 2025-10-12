Heiße Preise statt heißer Wein? Glühwein wird 2025 teurer!

Laut dem Bundesverband der Deutschen Weinkellereien sei mit einem „moderaten Preisanstieg“ zu rechnen. Zuerst hatte die Rheinische Post darüber berichtet. Schon 2024 wurden teilweise die Glühweinpreise angehoben. Damals mussten Besucher etwa 50 Cent mehr pro Becher zahlen.

Warum wird der Glühwein teurer?

Grund für die Preiserhöhungen sei die international schlechte Ernte an Fruchtweinen. Zusätzlich würden sich höhere Kosten für Fracht, Verpackung, Löhne und Energie auf die Preise auswirken.

Icon vergrößern Glühwein-Schild auf einem Weihnachtsmarkt (Symbolbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Glühwein-Schild auf einem Weihnachtsmarkt (Symbolbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa

Wie viel wird eine Tasse Glühwein 2025 kosten?

Auf den deutschen Weihnachtsmärkten rechnet der Geschäftsführer Peter Rotthaus mit einer Preissteigerung von „maximal 10 Prozent“. Im Schnitt lag der Preis für eine Tasse Glühwein bei 4,50 Euro, auf einigen Märkten schon bei fünf Euro. Das heißt, im Schnitt wird eine Tasse Glühwein wohl zwischen 5 Euro und 5,50 Euro kosten – zusätzlich Pfand.

Icon vergrößern (Symbolbild) Foto: Andrea Warnecke Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen (Symbolbild) Foto: Andrea Warnecke

Rotthaus betont, dass die Preise stark von den regionalen Gegebenheiten abhängen: In kleinen Gemeinden gibt es den Glühwein oft günstiger als in großen Städten wie Düsseldorf, Nürnberg oder Berlin.

Die Redaktion hat einige Städte zu den steigenden Preisen angefragt. Ob euer Lieblings-Weihnachtsmarkt dabei ist, erfahrt ihr bald auf ka-news.

50 Millionen Liter Glühwein auf deutschen Weihnachtsmärkten

50 Millionen Liter Glühwein werden laut Verband während der Weihnachtsmarktsaison in Deutschland ausgeschenkt.

Die ersten der über 2.500 Weihnachtsmärkte öffnen traditionell Ende November. Dann heißt es wieder: Tassen hoch, Glühwein genießen und in vorweihnachtliche Stimmung eintauchen.