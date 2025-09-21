Seenotrettung Karlsruhe ruft am 26. September zum Streik auf

In dieser Woche findet deutschlandweit die Interkulturelle Woche und in diesem Rahmen der auch der „Tag des Flüchtlings“ statt. Am Freitag, 26. September rufen deswegen die Seenotrettung Karlsruhe in Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingsrat Baden-Württemberg zu einer Kundgebung mit anschließender Demo auf. Um 17 Uhr geht es unter dem Motto „Für Menschenrechte und Menschlichkeit“ an der Ecke Lammstraße/Hebelstraße los.

Seenotrettung übt Kritik an der Verschärfung der Asyl- und Migrationspolitik

Mit der Veranstaltung werden die Parteifraktionen adressiert, die für die Verschärfung der Asyl-und Migrationspolitik verantwortlich sind.

Zurückweisungen von Asylsuchenden an den deutschen Außengrenzen, vermehrte Abschiebungen, Racial Profiiling durch die Polizei, die entwürdigende Bezahlkarte, die geplanten Lager an den EU-Außengrenzen und mehr als 32.000 Menschen, die seit 2024 auf der Flucht über das Mittelmeer starben. All das zeigt, wie rigoros und rücksichtslos die Migrations- und Asylpolitik auf dem Rücken schutzloser Menschen ausgetragen wird.

Gleiche Rechte für alle – ein Menschenrecht

Die Seebrücke Karlsruhe setzt sich ein für eine menschenrechtsbasierte Migrations- und Asylpolitik, für gleiche Rechte für alle, unabhängig von Herkunft und Nationalität sowie für legale und sichere Fluchtwege.