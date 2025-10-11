Fisch, Fun und freier Eintritt: Die Herbst-Highlights in Baden-Baden, Offenburg & Rastatt

Der Herbst macht es einem nicht immer leicht, sich vor die Tür zu wagen. Doch gerade jetzt lohnt es sich, den inneren Schweinehund zu überwinden.
Ob musikalisch, literarisch oder einfach deftig – die Region rund um Baden-Baden, Rastatt und Offenburg zeigt sich bei den Herbst-Veranstaltungen von ihrer vielseitigen Seite. Mal geht es um große Geschichte, mal um kleine Alltagsbeobachtungen, mal um frischen Fisch oder barocke Klänge.
Nicht eure Region? Dann werft einen Blick in den Herbst-Guide 2025 für Karlsruhe!
„Hamburger Fischmarkt“, Offenburg
Ein Stück Hansestadt mitten in Offenburg: Vom 9. bis 19. Oktober legt der Hamburger Fischmarkt wieder auf dem Marktplatz an. Täglich gibt’s frischen Fisch, norddeutsche Spezialitäten und echtes Hafenflair – ein Freundschaftsbesuch mit Tradition.
- Wo: Marktplatz Offenburg
- Wann: 9. bis 19. Oktober 2025, täglich 11–21 Uhr
Naturerlebnis an der Murg – Auf den Spuren der Lachse, Rastatt
Die Tourist-Info lädt zu einer geführten Entdeckungstour entlang der Murg ein. Der Lachserlebnispfad zeigt, wie die Fische nach über 100 Jahren zurückkehren und welche Tiere und Pflanzen heute wieder in der Flusslandschaft leben. Tickets gibt es bereits ab 8 Euro.
- Wann: Sonntag, 12. Oktober 2025, 14 Uhr
- Wo: Tourist-Info Rastatt ,Kapellenstraße 34
Oktoberfest in der Barock Restobar
Die Wiesn-Stimmung geht weiter! Jetzt, wenn die großen Oktoberfeste in der Region die Türen schließen, wird in einer Bar in Rastatt kräftig weitergefeiert! In der Restobar stehen frisches Bier von der Brauerei Franz, deftiges Essen und Wiesn-Hits auf dem Programm. Der Eintritt ist frei, eine Reservierung wird empfohlen.
- Wann: Freitag, 17. Oktober, ab 17 Uhr, bis Sonntag, 19 Oktober, ab 11 Uhr
- Wo: Museumstraße 5, 76437 Rastatt
Lesung und Gespräch mit Harald Jähner in Offenburg
Im Rahmen der Reihe „Zwischen Krieg und Frieden: 80 Jahre Kriegsende“ spricht Bestsellerautor Harald Jähner über das Lebensgefühl der Deutschen nach 1945 – zwischen Schwarzmarkt, Nierentisch und gesellschaftlichem Aufbruch.
Seine Lesung basiert auf dem vielfach ausgezeichneten Buch „Wolfszeit“, das eindrucksvoll die Jahre 1945–1955 beleuchtet. Tickets gibt es ermäßigt bereits ab 8 Euro, zum Normalpreis ab 10 Euro.
- Wann: Dienstag, 14. Oktober 2025 (vorverlegt vom 15.10.), 20 Uhr
- Wo: Stadtbibliothek Offenburg, Weingartenstr. 32/34
- Weitere Infos: auf der Website der Stadt Offenburg
Internationale Galopprennen – Sales & Racing Festival, Iffezheim
Das Sales & Racing Festival bildet den Abschluss der Galoppsaison in Baden-Baden-Iffezheim. Besucherinnen und Besucher erwartet ein Wochenende mit spannenden Rennen, Deutschlands höchstdotiertem Auktionsrennen, direktem Einblick in den Pferdesport und einem vielseitigen Rahmenprogramm für alle Altersgruppen. Tickets gibt es bereits ab 8 Euro.
- Wann: Freitag, 17. bis Samstag, 18. Oktober 2025
- Wo: Rennbahnstraße 16, 76473 Iffezheim
Nacht der Weine, Baden-Baden
13 Weingüter aus dem Baden-Badener Rebland laden zur exklusiven Verkostung mit Live-Musik und Kulinarik. Der Eintritt ist frei, die Weine werden über ein Chip-System ausgeschenkt.
- Wann: Samstag, 8. November 2025, 18–23 Uhr
- Wo: Altes E-Werk, Baden-Baden
Gratis-Konzert der Musikschule Rastatt, Rastatt
Im Bürgersaal der Reithalle präsentieren Schülerinnen, Schüler und Ensembles der Städtischen Musikschule Rastatt ein vielseitiges Programm mit klassischer Musik, Musical- und Filmmelodien. Der Eintritt ist frei.
- Wann: Sonntag, 9. November 2025, 10.30 Uhr
- Wo: Bürgersaal der Reithalle, Rastatt
La Grande Gare – Herbstfestspiele, Baden-Baden
Während der Herbstfestspiele zeigt das Festspielhaus in Baden-Baden die ganz großen Werke. Darunter: Rossinis Oper „La Cenerentola“ (Aschenputtel), Beethovens siebte Sinfonie und das Chorstück „Singet dem Herrn ein neues Lied!“.
Dazu gibt es das Europäische Singfest und weitere Konzerte rund um die Anfänge der Moderne.
- Wann: 15.–22. November 2025
- Wo: Festspielhaus Baden-Baden, Beim Alten Bahnhof 2
- Weitere Infos: auf der Website des Festspielhauses Baden-Baden
